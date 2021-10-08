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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda etkili oluyor

2021-10-08 10:49:34
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

#1
Foto - Bölgede Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkisini gösteriyor.

Bölgede Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkisini gösteriyor.

#2
Foto - Görüş mesafesinin düştüğü güzergahta görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Görüş mesafesinin düştüğü güzergahta görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

#3
Foto - Trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

#4
Foto - Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

#5
Foto - Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

#6
Foto - Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

#7
Foto - Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

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