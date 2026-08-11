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SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

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SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru yaptı. Duyuruda tarih verilirken 'Bu avantajı kaçırmayın' denildi.

#1
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

Kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanına başvuru süresinde son tarih adım adım yaklaşıyor. MTV, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanları yanı sıra SGK prim borcu olanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya kadar taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

#2
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

Yeni uygulamayla beraber prim borçları daha uzun vadede ve daha düşük maliyetle ödenebiliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) prim borcu olanlar için yapılandırma fırsatı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

#3
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın" ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

Söz konusu paylaşımda "Vadesi geçmiş borçlarınızı avantajlı koşullarla yapılandırıyoruz" denilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

#5
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

"'2026 / Haziran ayı dahil olmak üzere öncesi ay / dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarına' 72 aya kadar taksit imkanı, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti, Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vade, Yıllık yüzde 29 tecil faizi (31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurular için) ile işletmelerimize tecil ve taksitlendirmede büyük kolaylık sağlıyoruz. İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın!"

#6
Foto - SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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