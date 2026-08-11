SGK'dan milyonlara kritik çağrı: 'Kaçırmayın' açıklaması yapıldı

"'2026 / Haziran ayı dahil olmak üzere öncesi ay / dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarına' 72 aya kadar taksit imkanı, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti, Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vade, Yıllık yüzde 29 tecil faizi (31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurular için) ile işletmelerimize tecil ve taksitlendirmede büyük kolaylık sağlıyoruz. İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın!"