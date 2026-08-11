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Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

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Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kötülüğün vücut bulmuş hali" olduğunu söyledi.

#2
Foto - Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat veren Hunter Biden, Netanyahu'ya ilişkin konuştu.

#3
Foto - Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

Biden, "Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse insanlara ne diyebilirim bilmiyorum. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak, kalbinizi açmak." diye konuştu.

#4
Foto - Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!

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