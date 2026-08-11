Babası İsrail'e koşulsuz destek sözü vermişti: Biden'in oğlundan şaşırtan netanyahu yorumu!
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kötülüğün vücut bulmuş hali" olduğunu söyledi.
ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat veren Hunter Biden, Netanyahu'ya ilişkin konuştu.
Biden, "Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse insanlara ne diyebilirim bilmiyorum. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak, kalbinizi açmak." diye konuştu.
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