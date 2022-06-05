2022-06-05 14:39:24 Yok yok! Seyhan Gölü’nden neler çıktı neler
Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.
Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.
Gölden bol miktarda atık çıktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler,
Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.
Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler,
göl tabanından araba lastiği,
hayalet ağ,
plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.
Etkinlik sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce göle sazan bırakıldı.
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