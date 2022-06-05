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Hayat-Aktüel
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Yok yok! Seyhan Gölü’nden neler çıktı neler

2022-06-05 14:39:24
Yok yok! Seyhan Gölü’nden neler çıktı neler

Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.

#1
Foto - Gölden bol miktarda atık çıktı.

Gölden bol miktarda atık çıktı.

#2
Foto - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler,

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler,

#3
Foto - Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.

Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.

#4
Foto - Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler,

Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler,

#5
Foto - göl tabanından araba lastiği,

göl tabanından araba lastiği,

#6
Foto - hayalet ağ,

hayalet ağ,

#7
Foto - plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.

plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.

#8
Foto - Etkinlik sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce göle sazan bırakıldı.

Etkinlik sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce göle sazan bırakıldı.

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