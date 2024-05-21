2024-05-21 11:57:18 Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru
Tekirdağ'da amatör ligde oynanan Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953 arasındaki kümede kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı.
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Tekirdağ'da amatör ligde oynanan Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953 arasındaki kümede kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı.
Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan Play-Out maçında ortalık karıştı.
Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953, lige tutunmak için karşı karşıya geldi.
Maçın son dakikalarında Tekirdağ 100Yıl'ın futbolcusu Başar Pınar, Ramazan Akyasan'a sert bir müdahale yaptı.
Güvenlik güçleri sahaya girip kavgayı ayırmaya çalışsa da çok kolay olmadı.
Kavgayı ayırmakta güçlük çektiler. Tekme tokatın eksik olmayı maçta tam 16 kırmızı kart çıktı!
Tekirdağ 100 Yıl takımında 8 futbolcu (2 yedek kulübesinde) Sarayspor 1953 takımında 8 futbolcu (1 yedek kulübesinde) kırmızı kart gördü.
Bu pozisyon sonrası Sarayspor'dan 6 numaralı oyuncu Ferhat Aras rakibiyle tartışmaya girince ortalık karıştı.
Maç Sarayspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 90+2 dakikada yarıda kaldı.
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