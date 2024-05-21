  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

“İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Türkiye neden TB2 yerine Akıncı İHA'yı gönderdi? Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı

Evlilik kredisi ödemeleri bugün başlıyor! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği

Eve temel atarken ceset buldular!

Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Tahliye oyunları mı? Dilan Polat'a bir buçuk saat muayene!

Havadan görüntüsü bile ilginç! Böyle mezarlığa az rastlanır

Yeni Nissan JUKE ikonik sarı rengiyle Türkiye’de! 5 donanım seçeneğiyle geldi! Ülkemizde 37 binin üzerinde satış performansı gösteren otomobilin fiyatı ne kadar?

Spor
9
Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

2024-05-21 11:57:18
Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Tekirdağ'da amatör ligde oynanan Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953 arasındaki kümede kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı.

#1
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan Play-Out maçında ortalık karıştı.

#2
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Tekirdağ 100Yıl ile Sarayspor 1953, lige tutunmak için karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Maçın son dakikalarında Tekirdağ 100Yıl'ın futbolcusu Başar Pınar, Ramazan Akyasan'a sert bir müdahale yaptı.

#4
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Güvenlik güçleri sahaya girip kavgayı ayırmaya çalışsa da çok kolay olmadı.

#5
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Kavgayı ayırmakta güçlük çektiler. Tekme tokatın eksik olmayı maçta tam 16 kırmızı kart çıktı!

#6
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Tekirdağ 100 Yıl takımında 8 futbolcu (2 yedek kulübesinde) Sarayspor 1953 takımında 8 futbolcu (1 yedek kulübesinde) kırmızı kart gördü.

#7
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Bu pozisyon sonrası Sarayspor'dan 6 numaralı oyuncu Ferhat Aras rakibiyle tartışmaya girince ortalık karıştı.

#8
Foto - Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Maç Sarayspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 90+2 dakikada yarıda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin parasını gazetecileri alkollü geziye götürerek kendi keyfine göre harcayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ele..
Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!
Gündem

Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza yaptığı helikopterin enkazını bulan ve dünyanın konuştuğu AKINCI'nın baş..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!

Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurovision'daki "LGBT" rezaletine tepki gösterdi.
Beyaz Saray, Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yapılan suçlamaları kabul etmedi
Dünya

Beyaz Saray, Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yapılan suçlamaları kabul etmedi

Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinde "ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu" yönündeki..
Dünya Akıncı İHA'yı seyrediyor! Merhum Esad Coşan Hocaefendi'nin 'silah' sohbeti gündemde
Sosyal Medya

Dünya Akıncı İHA'yı seyrediyor! Merhum Esad Coşan Hocaefendi'nin 'silah' sohbeti gündemde

Dünya Akıncı İHA'nın başarısını konuşurken, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin adeta bugünleri işaret ettiği sohbeti gündem oldu...
Ezikliğin bu kadarı! Eleştirdiğin AKINCI İHA senden daha millidir
Sosyal Medya

Ezikliğin bu kadarı! Eleştirdiğin AKINCI İHA senden daha millidir

Sırf muhalefet etmek için dünya gündemine oturan AKINCI İHA’yı eleştiren Fatih Altaylı sosyal medyada alay konusu oldu. Altaylı için "Akıncı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23