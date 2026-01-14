  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ve dengeleri değiştirecek hamle geldi! 8 milyar dolarlık denizaltı planı ortalığı karıştırdı 400 milyonluk vurgunda detaylar ortaya çıktı! CHP olur da alkol olmasa olmazdı zaten Sıcak saatler! İHA'lar Rusya'yı vurdu Memur ve emeklilere müjde! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor YHT, ana hat ve bölgesel trenlere yoğun ilgi! Yarıyıl tatili için kapasite artışına gidildi Eski futbolcu canlı yayına böyle çıktı! Galatasaray taraftarı çıldırdı! MTV ödemelerinde büyük kolaylık! Son tarih 2 şubat Bu sefer geri adım atmayacak.. Okan Buruk Galatasaray için, 8 numara için listenin sonuna indi Netanyahu’dan “Arap liderler” itirafı! Soykırımcı, ilk kez doğruyu söyledi
Spor
6
Yeniakit Publisher
Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman için şu anda 'yakın' veya 'an meselesi' denebilecek bir durum yok.

#1
Foto - Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Transfer piyasasının yıldız ismi Ademola Lookman sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Nijeryalı yıldız için sürekli rakamlar ve maaş bilgisi veriliyor. Ancak İtalya'dan gelen son bilgiler işlerin pek de sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığı yönünde.

#2
Foto - Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Gelen bilgilere göre Lookman, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda... fakat oyuncunun listede bulunması, transferin bittiği ya da bitmeye yakın olduğu anlamına gelmiyor.

#3
Foto - Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

İki kulübe yakın kaynaklarından sızan bilgiler şu an için "yakın" veya "an meselesi" denebilecek bir durum yok.

#4
Foto - Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Şu anki tabloyu özetleyen en net ifade: - Henüz yolun başındayız.

#5
Foto - Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Böylesine yüksek profilli bir oyuncu için ilginin olması normal karşılanırken, işin ekonomik boyutunun oldukça karmaşık olduğu vurgulanıyor. Türk kulüplerinden Atalanta'ya ulaşmış resmi bir teklif yok. Kulüpler arasında henüz bir pazarlık süreci de başlamış değil. İtalyan ekibi, Lookman’ı ancak "vazgeçilemeyecek kadar önemli" bir teklif gelmesi durumunda bırakmaya sıcak bakıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor
Dünya

270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Kıtanın en büyük havacılık yatırımı Etiyopya’dan geldi. 12,5 milyar dolarlık Bishoftu Uluslararası Havalimanı, 110 milyon yolcu kapasitesiyl..
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!
Gündem

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!

Büyük umutlarla ve sosyal medyadaki pembe tabloların etkisiyle Türkiye'deki düzenini bırakıp Almanya’ya yerleşen genç kızın feryadı yürekler..
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23