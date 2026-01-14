Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...

Böylesine yüksek profilli bir oyuncu için ilginin olması normal karşılanırken, işin ekonomik boyutunun oldukça karmaşık olduğu vurgulanıyor. Türk kulüplerinden Atalanta'ya ulaşmış resmi bir teklif yok. Kulüpler arasında henüz bir pazarlık süreci de başlamış değil. İtalyan ekibi, Lookman’ı ancak "vazgeçilemeyecek kadar önemli" bir teklif gelmesi durumunda bırakmaya sıcak bakıyor.