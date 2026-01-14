Yok böyle bir transfer harekatı! Kime gelecek? Merakla bekleniyor...
Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman için şu anda 'yakın' veya 'an meselesi' denebilecek bir durum yok.
Transfer piyasasının yıldız ismi Ademola Lookman sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Nijeryalı yıldız için sürekli rakamlar ve maaş bilgisi veriliyor. Ancak İtalya'dan gelen son bilgiler işlerin pek de sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığı yönünde.
Gelen bilgilere göre Lookman, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda... fakat oyuncunun listede bulunması, transferin bittiği ya da bitmeye yakın olduğu anlamına gelmiyor.
İki kulübe yakın kaynaklarından sızan bilgiler şu an için "yakın" veya "an meselesi" denebilecek bir durum yok.
Şu anki tabloyu özetleyen en net ifade: - Henüz yolun başındayız.
Böylesine yüksek profilli bir oyuncu için ilginin olması normal karşılanırken, işin ekonomik boyutunun oldukça karmaşık olduğu vurgulanıyor. Türk kulüplerinden Atalanta'ya ulaşmış resmi bir teklif yok. Kulüpler arasında henüz bir pazarlık süreci de başlamış değil. İtalyan ekibi, Lookman’ı ancak "vazgeçilemeyecek kadar önemli" bir teklif gelmesi durumunda bırakmaya sıcak bakıyor.
