  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Az kalsın ağzını parçalayacaktı: Ekmeğin içinden bakın ne çıktı! Bu sefer olmayacak gibi... Icardi patladı! Di Marzio Galatasaray'ın yeni golcüsünü açıkladı Dijital çöplük kapıda! Yapay zeka interneti ‘slop’ ile istila ediyor Ağızları açık bırakan gelişme: Kadıköy fena yıkılacak bu sefer: Fenerbahçe'ye büyük şok İran'dan beklenmedik Türkiye hamlesi! Yetkili isim duyurdu! Ve dengeleri değiştirecek hamle: Okan Buruk istemedi, Sergen Yalçın üstüne atladı... İdam cezası talebi: Güney Kore'nin eski lideri Yoon hakkında savcı idam cezası talep etti İsim ve amblem benzerliği’ itirazında karar! CHP’den olmayan partiye dava Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, danışmanlarının tavsiyesine uyma kararı aldı. Aracı kullanmadan futbolcular, menajerler ve kulüp başkanlarıyla bizzat masaya oturabilecek. Teknik direktör ve idari kadroyla kusursuz bir köprü kurabilecek. Menajer dünyasına teslim olmayan, kulübün çıkarlarını her şeyin önünde tutan bir duruşu olacak. Futbolcu psikolojisinden ve dilinden anlayan bir sportif direktör için onay verdi.

#1
Foto - Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Süper Kupa'nın Fenerbahçe'ye kaybedilmesinden sonra Galatasaray’da gündem alev alev… transfer döneminde beklenen somut adımların atılamaması ve iletişim kazaları, Florya’da taşları yerinden oynattı, oynatacak.

#2
Foto - Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Başkan Dursun Özbek, son dönemde danışmanlarından gelen değerlendirmelere kulak asarak futbol yönetiminde bir revizyon yapmayı planlıyor. Abdullah Kavukçu’nun yürüttüğü futbol şube sorumluğu için profesyonel bir profil arayışına girildi.

#3
Foto - Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Danışmanların yaptığı değerlendirmelere göre Galatasaray, yeni nesil bir sportif direktörle yola devam etmeli. Bu isim aracı kullanmadan futbolcular, menajerler ve kulüp başkanlarıyla bizzat masaya oturabilmeli. Teknik direktör ve idari kadroyla kusursuz bir köprü kurabilmeli. Menajer dünyasına teslim olmayan, kulübün çıkarlarını her şeyin önünde tutan bir duruşu olmalı. Futbolcu psikolojisinden ve dilinden anlayan bir figür olmalı.

#4
Foto - Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Kavukçu’nun koltuğunun sallanmasındaki en büyük etken, Kemerburgaz Tesisleri'nde gazetecilerle yapılan toplantı. Yaklaşık 15-20 gün önce gerçekleşen bu görüşmede verdiği "dünya yıldızı" sözlerinin hiçbirinde ilerleme sağlayamaması, Başkan Özbek cephesinde Kavukçu'ya karşı güven kaybına neden oldu.

#5
Foto - Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Sürekli paylaşılan listenin bir türlü hayata geçmemesi, yönetimin elini zayıflattı. Başkan Dursun Özbek, süreç yönetimi nedeniyle Kavukçu ile arasına mesafe koydu. Fotospor'a göre; Başkan Özbek’in, tribünlerin en etkili grubu olan ultraAslan ile buzları eritmek adına Kavukçu’yu "feda etmeye" hazır olduğu iddiası ise camianın en çok üzerinde durduğu madde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak
Gündem

Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli istismarcısı CHP'yi rezil kepaze etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23