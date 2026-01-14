Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor

Danışmanların yaptığı değerlendirmelere göre Galatasaray, yeni nesil bir sportif direktörle yola devam etmeli. Bu isim aracı kullanmadan futbolcular, menajerler ve kulüp başkanlarıyla bizzat masaya oturabilmeli. Teknik direktör ve idari kadroyla kusursuz bir köprü kurabilmeli. Menajer dünyasına teslim olmayan, kulübün çıkarlarını her şeyin önünde tutan bir duruşu olmalı. Futbolcu psikolojisinden ve dilinden anlayan bir figür olmalı.