Fenerbahçe yenilgisi sonrası... Dursun Özbek planını yaptı: Kavukçu'yu feda etti, sportif direktör alıyor
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, danışmanlarının tavsiyesine uyma kararı aldı. Aracı kullanmadan futbolcular, menajerler ve kulüp başkanlarıyla bizzat masaya oturabilecek. Teknik direktör ve idari kadroyla kusursuz bir köprü kurabilecek. Menajer dünyasına teslim olmayan, kulübün çıkarlarını her şeyin önünde tutan bir duruşu olacak. Futbolcu psikolojisinden ve dilinden anlayan bir sportif direktör için onay verdi.