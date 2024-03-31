2024-03-31 14:37:27 Yok artık! Ali Koç ne diyor, futbolcular ne diyor! Güler misin, ağlar mısın? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, istenmeyen olaylar yaşanmasıyla sona ermişti. Çıkan olayların ardından Fenerbahçe yönetimi, ligden çekilme kararını olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcular, yönetimin bu kararına ilişkin fikirlerini belirterek İsmail Kartal'a iletti. Antrenmandan önce aralarında toplantı yapan sarı-lacivertli oyuncular, tek tek düşüncelerini dile getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…