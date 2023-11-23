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Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

2023-11-23 18:14:38
Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi. Vali Gül alınan önlemler ile ilgili bilgileri paylaşarak tarihin öne çekildiğini duyurdu. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Yar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

#1
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde kar yağışı, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

#2
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

#3
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

#4
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

#5
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

#6
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

#7
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#8
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#9
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. 16Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

#10
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

ARTVİN °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

#11
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30 köy ve mezraya ait elektrik direkleri devrildi. Enerji hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle 30 yerleşim yeri 3 gün karanlıkta kaldı.Olayın ardından arızalara müdahale eden ARAS ekipleri zaman zaman yürüyerek zaman zaman araçlar ile elektrik direklerini kontrol edip arızaları tek tek çözerek vatandaşları karanlıktan kurtardı.ARAS ekipleri yolları kapalı olan mahallelerdeki elektrik arızalarına ulaşmak için yer yer bir metreyi bulan kar yağışını yürümek zorunda kaldı. Üç gün aradan sonra Tekman köyleri yeniden elektrik hizmeti almaya başladı.

#12
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

EKSİ 18,4'Ü GÖRDÜ

#13
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Ardahan’da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar başladı. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 18,4 dereceyle Göle oldu. Bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

#14
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

#15
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

EGE Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

#16
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

AKDENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°CParçalı bulutlu ANTALYA °C, 22°CParçalı bulutlu BURDUR °C, 17°CParçalı bulutlu MERSİN °C, 23°CParçalı bulutlu

#17
Foto - Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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