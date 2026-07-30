Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur
Górnik Zabrze karşısında tur gelse de ortaya konan oyun ve istatistikler büyük bir zafiyeti gözler önüne serdi. 14 şutta sadece 2 isabet sağlayan ve kalesinde 5 önemli kurtarışla tehlike atan Fenerbahçe'de, ceza sahasında bitirici ve top saklayabilen saf bir 9 numara eksikliği acil transfer ihtiyacını tescilledi. Fiziksel direnci yüksek, dikey geçişlerle cezayı kesen Sturm Graz maçı öncesi sarı-lacivertlilerin hem kadro hem de oyun kurgusunda radikal adımlar atması şart.