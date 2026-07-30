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Spor
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Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

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Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

Górnik Zabrze karşısında tur gelse de ortaya konan oyun ve istatistikler büyük bir zafiyeti gözler önüne serdi. 14 şutta sadece 2 isabet sağlayan ve kalesinde 5 önemli kurtarışla tehlike atan Fenerbahçe'de, ceza sahasında bitirici ve top saklayabilen saf bir 9 numara eksikliği acil transfer ihtiyacını tescilledi. Fiziksel direnci yüksek, dikey geçişlerle cezayı kesen Sturm Graz maçı öncesi sarı-lacivertlilerin hem kadro hem de oyun kurgusunda radikal adımlar atması şart.

#1
Foto - Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

Górnik Zabrze karşısında alınan 1-1’lik skor skorsal bazda turu getirse de sahadaki istatistikler Şampiyonlar Ligi yolunda çok ciddi bir alarm veriyor. Fenerbahçe, 14 şutun sadece 2’sinde kaleyi bulup 3 net büyük şansı harcarken; rakibin 15 şutta 6 isabet sağlaması ve kalede Mert Günok’un yaptığı 5 kritik kurtarış oyun kalitesindeki derin zafiyeti belgeliyor.

#2
Foto - Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

Maçın son 10 dakikasında Musaba’nın en önde yer aldığı forvetsiz kurgu, ceza sahası içi bitiriciliği yüksek, top saklayabilen saf bir 9 numara transferinin lüks değil, acil bir zorunluluk olduğunu net bir şekilde gözler önüne serdi.

#3
Foto - Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

İkili mücadelelerde yaşanan çöküş ve fiziksel zafiyet de tablonun vahametini artırıyor. Polonya ekibinin hava topu mücadelelerinin a’ini kazanması, temsilcimizin 11 top kaybı yapıp rakip ceza sahasına 50 kez girmesine rağmen bunu akan oyunda kaliteli fırsatlara dönüştürememesi saha içi üretkenliğin durduğunu gösteriyor. Yüzde 31 gibi düşük bir orta isabetinde kalan ve duran top savunmasında bocalayan bu kurgu, henüz sezon başı ritmini bulamamış ve fiziksel olarak hazır olmayan bir takım tablosu çiziyor.

#4
Foto - Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki yeni rakip Sturm Graz ise tam bir geçiş oyunu tuzağı barındırıyor. Avusturya ekibi, Hearts ile oynadığı iki maçta 3 ve 6 gibi düşük topla oynama oranlarına rağmen ürettiği 37 şut ve 10 net gol pozisyonuyla topla oynamayı hiç önemsemediğini kanıtladı. Topu kazandığı an agresif şok baskı ve 3-4 dikey pasla yıldırım hızında ceza sahasına inen Avusturya temsilcisi, geniş alan bırakan rakipleri acımasızca cezalandıran son derece sert ve disiplinli bir yapıya sahip.

#5
Foto - Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

Bu sert eşleşme öncesinde Fenerbahçe’nin geriden kısa pasla çıkarken yapacağı tek bir basit top kaybı kalede doğrudan kaza yaratabilir. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için durgun ve ezbere pas trafiğini derhal terk etmesi, kanatlarda sıfıra inip geriye çıkarılan pas kurgusuna dönmesi ve dönen topları toplayacak dinamik bir orta saha direnci kurması şart. Aksi takdirde, ceza sahasında bitirici bir santrfor olmadan ve fiziksel direnç artırılmadan bu Şampiyonlar Ligi yürüyüşü hayalden öteye geçemez.

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