Yine aynı hikaye mi? Yine geç kalınacak mı? Fenerbahçe santrfor almayacak mı? Şampiyonlar Ligi hayal olur

İkili mücadelelerde yaşanan çöküş ve fiziksel zafiyet de tablonun vahametini artırıyor. Polonya ekibinin hava topu mücadelelerinin a’ini kazanması, temsilcimizin 11 top kaybı yapıp rakip ceza sahasına 50 kez girmesine rağmen bunu akan oyunda kaliteli fırsatlara dönüştürememesi saha içi üretkenliğin durduğunu gösteriyor. Yüzde 31 gibi düşük bir orta isabetinde kalan ve duran top savunmasında bocalayan bu kurgu, henüz sezon başı ritmini bulamamış ve fiziksel olarak hazır olmayan bir takım tablosu çiziyor.