Yıllık 3 milyarlık gelir elde ediliyor | Günde 250 kamyon ihraç ediliyor!

Gerek sektördeki son durum ve gerekse sektör sorunlarıyla ilgili bilgi veren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeninin kent ekonomisine yıllık 3 milyarlık bir ekonomik katkı sağladığını söyledi. Dünyada bulunan toplam rezervin yüzde 40’ının Türkiye’de, Türkiye’deki rezervin ise yüzde 70’inin Bitlis’te bulunduğuna işaret eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeninden üretilen günlük ortalama 250 kamyon bimsi (briket) İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesine, yurt dışına ise Gürcistan’a göndermekteyiz. Bu da günlük olarak 5 milyonluk bir ciroya tekabül etmektedir. Yıllık olarak ise 2 milyar lira bims, 1 milyar lira da pomza madeni olmak üzere kente toplamda 3 milyar liralık bir ekonomik gelir sağlamaktadır. Ancak burada üreticilerimizin en büyük sıkıntısı, üretilen ürünü gideceği yere kadar ulaşmasındaki giderlerdir. Bu gider neredeyse üretim maliyetinin iki katına çıkıyor. Bundan dolayı pazarda maalesef sıkıntılar yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak kar marjları da düşmektedir” dedi.