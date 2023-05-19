Yıllık 3 milyarlık gelir elde ediliyor | Günde 250 kamyon ihraç ediliyor!

Kentte yaklaşık 40 bims firmasının bulunduğunu belirten Abadağ, kentte yıllık olarak 3 milyon ton rezervin işlendiğini bir o kadar hammaddenin yurtiçi ve yurtdışına gönderildiğini ifade etti. Girdi maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çeken Adabağ, “Sektördeki üreticilerimizin en büyük sıkıntısı özellikle enerji maliyetleri ve bunun yanında çimento girdi maliyetleridir. Çimentonun maalesef bu bölgedeki fiyatlarının rekabet dışı olması, her firmanın bölgeye çimento vermemesi ve sektörde oluşan tekelleşme nedeniyle buradaki firmalarımızı sıkıntıya sokuyor. Pomzacılarımız bu konuda bir hayli mağdur. Bu nedenle bu önemli madenden yeteri kadar katma değer elde edemiyor ve değerlendiremiyoruz. Oysaki 11 ilimizi etkileyen son asrın depreminde kaliteli ve hafif yapıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak gördük. Kentte yaklaşık 40 bims üreticisinin olması ve yanı sıra ufak işlemlerle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlıyor olması sektörün ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında bims ve pomza toplamında yılda yaklaşık 3 milyar ekonomik gelir sağlaması oldukça önemli. Fakat bunun teşviklerle, enerji destekleriyle bu üreticilerimize destek sağlanması gerekmektedir. Maliyetleri aşağılara çekmek ve madeni iç bölgelere de satabilmek adına bu konuyla ilgili güdümlü projelere ihtiyaç var. Bunun yanı sıra özellikle lojiktik merkezinin burada acil olarak kurulması gerekmektedir” diye konuştu.