2023-06-19 13:33:50 Yıllardır süren gizem çözüldü! Dünya ile ilgili o şok gerçek ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız
Dünya'nın dönüş ekseninin sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaymasının nedeniyle ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanlar yer altından çok fazla su çektikleri için bu olay meydana geldi. Araştırma, su kütlelerinin yeri değiştikçe Dünya'nın dönüş hareketlerinde ufak hareketler olduğunu belirledi. Dünya'nın coğrafi kutbunda 20 yılda yaklaşık 80 cm kayma olduğunu tespit edip inceleyen araştırmacılar, yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını söylüyor.