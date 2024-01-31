Yıllardır bekleniyordu: Android cihazlarda heyecan verici yenilik

Android ekosistemindeki önemli bir yenilik, kullanıcıların artık eSIM profillerini cihazlar arasında daha kolay ve hızlı bir şekilde transfer edebilmesini sağlıyor. Bu gelişme, mobil deneyimi daha esnek ve pratik hale getirerek, kullanıcıların yeni cihazlarına geçerken eSIM profillerini sorunsuz bir şekilde taşıyabilmelerine olanak tanıyor. Google ve Samsung'un geliştirdiği eSIM transfer araçları, mobil planları fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan yeni cihazlara taşıma sürecini basitleştiriyor. Bu özellikle Pixel ve Samsung cihaz kullanıcıları için kullanışlı bir çözüm sunarak, eSIM teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.