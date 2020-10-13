Yıllarca türbe sanılan yer bakın ne çıktı

Yüksekliği 6 metre olan mezarın girişinin üzerinde olan kirişte silinmek üzere olan 8 Yunanca satırda yazılanların Türkçesi ise şöyle: “Siz beyaz dişli hayvanlar bu temiz yerde durun. Ben en yüksek yerde durup bir hainin gelmemesi ve zarar vermemesi için nöbet tutacağım. Çünkü bu savaşta ölmüş Diagoras adlı bir adamı adının babasının Aristomacha koyduğu tanrıçaya benzer karısının mezarıdır. O mükemmel çocukları ve iffetli fikirleriyle bilinirdi.”