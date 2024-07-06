2024-07-06 12:03:28 'Yıllarca bize böyle söylediler ama...' Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! '
Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'yaz' uyarısı geldi. 20 dakikada güneşlenmenin vücutta 20.000 ünite D vitamini ürettiğini belirten uzman isim, “Aslında öğle zamanında güneş ışığı almamızda fayda var. Fakat senelerden beri 'Saat 10.00'dan sonra güneşlenmeyin, 16'dan sonra güneşlenin' diyorlar” ifadelerini kullandı ve yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.