'Yıllarca bize böyle söylediler ama...' Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! '

"KORUYUCULAR KİMİ NEDEN KORUYOR KARDEŞİM?" Canan Karatay ezber bozan bir uyarıda bulundu ve açıklamalarına şöyle devam etti: "Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor. Diyoruz ya 'Gün ışığı yeterlidir' diye. Aslında bunu söylemek istiyorum.