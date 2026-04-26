Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan “pes” dedirten ifade
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat edecekleri hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep eden iki doktor hakkında hazırlanan iddianame şok etkisi oluşturdu. Tutuklu yargılanan Doktor Cem Gülçin’in "Maddiyatım yeterliydi ama yersiz hırslarımın kurbanı oldum" şeklindeki savunması yargı koridorlarında hayretle karşılandı. Hastaları lazer cihazı gibi bahanelerle haraca bağlayan doktorlar, "Rüşvet almak" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.