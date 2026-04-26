Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan “pes” dedirten ifade

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat edecekleri hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep eden iki doktor hakkında hazırlanan iddianame şok etkisi oluşturdu. Tutuklu yargılanan Doktor Cem Gülçin’in "Maddiyatım yeterliydi ama yersiz hırslarımın kurbanı oldum" şeklindeki savunması yargı koridorlarında hayretle karşılandı. Hastaları lazer cihazı gibi bahanelerle haraca bağlayan doktorlar, "Rüşvet almak" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin gözaltına alındı.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Doktor Gürkan Örskıran savunmasında, "Benim hastanede yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Devlet hastanesi bünyesinde bulunan araç ve gereçlerle hastalarımı ameliyat etmekteyim. Bana sormuş olduğunuz 'Holep' isimli lazer cihazını bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet hastanesi de bu cihazı kullanmamaktadır" dedi.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Doktor Cem Gülçin savunmasında, "Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

Foto - Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan "pes" dedirten ifade

Hazırlanan iddianamede, iki doktor hakkında 'Rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Gündem

Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da medya temsilcileriyle biraya geldiği toplantıda faili meçhul cinayetlere ilişkin gelen soruya da..
Askerler açlıktan ölüyor!
Dünya

Askerler açlıktan ölüyor!

Ukrayna, Cuma günü bir askeri birliğin komutanını görevden aldığını açıkladı. Kararın ardından, cephede aylarca yeterli yiyecek ve su olmada..
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü
Gündem

Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü

Gazeteci ve eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında CHP lideri Özgür Özel ile ilgili çok konuşulacak bir kulis bi..
Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Dünya

Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi

Batı Afrika ülkesi Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele g..
+90 (553) 313 94 23