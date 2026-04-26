Ameliyat paralarını cebe indirmişlerdi! Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan “pes” dedirten ifade

Doktor Cem Gülçin savunmasında, "Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.