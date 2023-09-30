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Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

2023-09-30 11:10:17
Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

Konya'nın Toroslar'daki ilçelerinden Hadim'de antep fıstığı hasadı başladı. Kasım ayına kadar devam edecek olan hasatta, fıstıkların kabuğu soyulup kurutulduktan sonra satışa sunulacak. Konya Hadim'de başlayan antep fıstığı hasadı devam ediyor. Göksu havzasının yakınlarında bulunan Yağcı Mahallesi'nde, birkaç yıl önce bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına aşıladığı antep fıstığı, bölgenin gelir kaynağı oldu.

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Foto - Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

Antep fıstığı, havzanın yükselti ve iklim farklılığının etkisi ile yalnızca bu bölgede yetişiyor. Lezzeti ve kalitesi ile dikkat çeken fıstık Gaziantep'ten bile alıcı buluyor. Yaklaşık 100 hanede yılda ortalama 50 bin kilo üretilen antep fıstığı, bölge halkının gelirinin de artmasını sağladı. Bölge halkı bu yıl fıstığın kilo fiyatını 200-250 TL olarak belirledi. Bölgede üretim yapanlar arasında yer alan 76 yaşındaki Hüsnü Karaman, Eylül ayında başladıkları hasadın Kasım ayına kadar devam edeceğini belirtti.

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Foto - Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

Verimde dengesizlik olduğunu da belirten Karaman, şunları aktardı: "Burada Antep fıstığı da üretiyoruz. 30 yıldan fazla oldu, ziraat mühendisi geldi, ağaçlara aşı yaptı. Sonra bakımlarını yaptı. 'Üzüm bağından vazgeçersiniz yerine Antep fıstığına ağırlık verirsiniz' dediler. Öyle de oldu. Şimdi, hasat sezonu. Her hanenin Antep fıstığı ağacı var. Verim bir yıl çok verir, 2-3 yıl az oluyor. Bu yıl da fena değil."

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Foto - Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

Kendisine ait 50'yi aşkın ağacı olduğunu da söyleyen Karaman, "Bir ağaçtan 5 ila 15 kilogram arasında ürün alıyoruz. Önceden elimizle hasat ediyorduk. Şimdi makinesi var, kabuğunu soyuyor. Sulama imkanları arttıkça üretim de artıyor. Gaziantep'ten toptancı geliyor, alıp gidiyor." dedi.

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