2023-09-30 11:10:17 Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar
Konya'nın Toroslar'daki ilçelerinden Hadim'de antep fıstığı hasadı başladı. Kasım ayına kadar devam edecek olan hasatta, fıstıkların kabuğu soyulup kurutulduktan sonra satışa sunulacak. Konya Hadim'de başlayan antep fıstığı hasadı devam ediyor. Göksu havzasının yakınlarında bulunan Yağcı Mahallesi'nde, birkaç yıl önce bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına aşıladığı antep fıstığı, bölgenin gelir kaynağı oldu.