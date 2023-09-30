Yıllar önce bir ziraat mühendisi aşıladı! Şimdi bölgedekileri ihya etti! Paraya para demiyorlar

Verimde dengesizlik olduğunu da belirten Karaman, şunları aktardı: "Burada Antep fıstığı da üretiyoruz. 30 yıldan fazla oldu, ziraat mühendisi geldi, ağaçlara aşı yaptı. Sonra bakımlarını yaptı. 'Üzüm bağından vazgeçersiniz yerine Antep fıstığına ağırlık verirsiniz' dediler. Öyle de oldu. Şimdi, hasat sezonu. Her hanenin Antep fıstığı ağacı var. Verim bir yıl çok verir, 2-3 yıl az oluyor. Bu yıl da fena değil."