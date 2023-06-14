Yılkı atlarıyla meşhur Hürmetçi Sazlığı

Özdoğan, Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı için yeni yapılan projelerin kısa zamanda hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi. Özdoğan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ve Kaymakam beyle birlikte Hacılar’ın bir başka güzel turizm alanı olan Hürmetçi Sazlığı’nda bir toplantı yaptık. Orada bir sosyal tesis, bir muhtarlık binası, girişte yolun genişletilmesi ve yoldaki duvarın da güncellenmesi ile ilgili görüşme gerçekleştirdik. Burada fotoğraf çeken insanların nefes alacakları bir alan, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olsun istedik. Valiliğimiz ve belediyemiz işbirliğiyle burada yeni bir tesiste inşallah proje aşamasında. Hürmetçi Sazlığı’nda turizmden ilçemize, ilimize ne katkımız olur bunlarla alakalı çalışmalarımız olacak. Biz de devlet olarak oraya katkı vermek adına gerekli destekleri sağlayacağız inşallah. Sadece Kayseri’mizin değil Türkiye’mizin bildiği tanıdığı bir alan olacak. Bu manada da Hacılar’ımızın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları da yakından takip ediyoruz” dedi.