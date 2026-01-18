  • İSTANBUL
SON DAKİKA
'Türkiye almasın' diye lobinin kralını yapıyorlardı! F-35 savaş uçakları üsse indi Yapay zeka kavgası! 134 milyar dolarlık dava Sosyal medya ile ilgili kritik son araştırmalar: Pes dedirtti Dünyayı sarsan gelişme! Tek depoyla 2.050 km Mısırlı isim Arap ülkesindeki zaferde Erdoğan'ın payını açıkladı: Sabrı, siyasi taktik okuludur Petrol fışkıran son tesisti: Geri alındı Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti Artık bizim için çok önemli! Kalp dostu yeşil mercimek dikkat çekti: Çokça satın alındı... Vatandaş çok tüketti
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye olan desteği devam ediyor. Ünlü ismin son yaptoğı iyilik büyük takdir topladı.

1
#1
Foto - Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze’ye ekonomik desteklerini sürdürüyor. Daha önce Gazze’de verdiği iftarla takdir toplayan Tilbe, şimdi de kış şartlarıyla mücadele eden Gazze’de çadır kent projesine destek oldu.

#2
Foto - Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti

Aksa Tufanı’nın başından beri Gazze’ye yardımlarıyla öne çıkan Kudüs Gönüllüleri Derneği, Tilbe’yi ziyaretten şu notu paylaştı:

#3
Foto - Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti

"Kudüs Gönüllüleri Derneği olarak sanatçı Yıldız Tilbe’yi ziyaret ettik. Gazze için yapılacak çadır kent projesine destek verdi. Mazlumların yanında olanlara selam olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Aktepe

Yıldız Tilbe candır

Halil Serin

Helal olsun, gerçek sanatçı , milletinden kopuk değil ,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
Gündem

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şü..
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
