Yıldız Tilbe 'helal olsun' dedirtti
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye olan desteği devam ediyor. Ünlü ismin son yaptoğı iyilik büyük takdir topladı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze’ye ekonomik desteklerini sürdürüyor. Daha önce Gazze’de verdiği iftarla takdir toplayan Tilbe, şimdi de kış şartlarıyla mücadele eden Gazze’de çadır kent projesine destek oldu.
Aksa Tufanı’nın başından beri Gazze’ye yardımlarıyla öne çıkan Kudüs Gönüllüleri Derneği, Tilbe’yi ziyaretten şu notu paylaştı:
"Kudüs Gönüllüleri Derneği olarak sanatçı Yıldız Tilbe’yi ziyaret ettik. Gazze için yapılacak çadır kent projesine destek verdi. Mazlumların yanında olanlara selam olsun."
