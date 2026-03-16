Türkiye denizlerin canavarında son düzlüğe girdi: TF-2000'de müthiş gelişme
Türkiye'nin en güçlü savaş gemisi olması beklenen TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesinde yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye’nin savaş gemisi projeleri ve ihracat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Türkiye’nin son yıllarda dost ve müttefik ülkelere savaş gemisi inşa ettiğini belirterek çeşitli projelerin tamamlandığını ifade etti.
Yetkin, dost ve müttefik ülkelerle yapılan eğitimler ve tatbikatlarda birlikte çalışabilirlik (interoperability) kavramının büyük önem taşıdığını ifade etti. Aynı sistemler ve yazılımlar üzerinde çalışan gemilerin ortak operasyonlarda önemli bir avantaj sağladığını söyledi.
Yetkin, “Çelik Kubbe” hava savunma mimarisinin denizdeki uzantısı olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesinde saç kesimlerinin tamamlandığını açıkladı.
Ayrıca proje kapsamında geliştirilen test uçuş rampasının da tamamlandığını belirten Yetkin, bu rampanın uçak testleri için bir havalimanına yerleştirileceğini söyledi. TF-2000 muhribinin 2027 yılının sonlarına doğru denize indirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
ASFAT Deniz Programları Direktörü Kerem Orcun Yükseldağ, TF-2000 projesinde ana yüklenicinin ASFAT olduğunu ve sözleşmenin Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalandığını belirtti. Yükseldağ, mart ayı içerisinde TF-2000’in ilk bloğunun kızağa konulmasının planlandığını söyledi.
Yükseldağ, TF-2000’de kullanılacak dikey atım lançer sisteminin tamamen yerli olarak geliştirildiğini ifade etti. Sistemin önceki versiyonunun İstif sınıfı fırkateyn TCG İstanbul’da kullanıldığını belirten Yükseldağ, TF-2000’de 96 hücreli yerli dikey atım sistemi bulunacağını açıkladı.
ükseldağ’ın verdiği bilgilere göre TF-2000 muhribi: 149 metre uzunluğa sahip olacak 8.500 ton deplasman ağırlığında olacak. 28 knot üzeri hız yapabilecek. Geminin yaklaşık 60 blok halinde inşa edilmesi planlanıyor. Bu bloklar tersanede birleştirilerek gemi denize indirilecek.
Yeni nesil platformların özellikle Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve açık denizlerde karakol, keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılması planlanıyor. TF-2000 projesinin tamamlanmasıyla Türk Donanması’nın bölgesel hava savunma kabiliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Kaynak: Haber Global
