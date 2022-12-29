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Aktüel
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Yılbaşında İstanbul'a kar mı geliyor?

2022-12-29 11:21:03
Yılbaşında İstanbul'a kar mı geliyor?

Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusu, özellikle yılbaşı programı yapmakta olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Havaların ülke genelinde soğuması ile birlikte Yılbaşında kar var mı? Sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Yılbaşında kar var mı? İşte yılbaşında İstanbul hava durumu...

#1
Foto - Yılbaşında İstanbul'a kar mı geliyor?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 1 Ocak 2023 tarihinde ülke genelinde beklenen hava hadisesi aşağıda yer almaktadır. Bu hafta içerisinde ülke genelinin çoğuna yoğun bir sis hâkim. Yer yer ise kar yağışı görmek, Aralık ayının başlarından itibaren mümkün oluyor. İşte 1 Ocak 2023 Türkiye geneli hava durumu tahmini:

#2
Foto - Yılbaşında İstanbul'a kar mı geliyor?

Önümüzdeki 5 gün için İstanbul hava durumu tahmini ise şu şekilde...

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