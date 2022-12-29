Yılbaşında İstanbul'a kar mı geliyor?

Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusu, özellikle yılbaşı programı yapmakta olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Havaların ülke genelinde soğuması ile birlikte Yılbaşında kar var mı? Sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Yılbaşında kar var mı? İşte yılbaşında İstanbul hava durumu...