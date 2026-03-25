Yılan hikayesine dönen F-16 teslimatında kritik viraj! 66 adetlik dev siparişte takvim netleşti

ABD ile 2019 yılında imzalanan 8 milyar dolarlık F-16V tedarik programı kapsamında Tayvan’ın ilk 2 uçağı normal şartlarda 2023 yılının sonunda teslim alması planlanıyordu. Ancak Tayvan Savunma Bakanlığı, COVID-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı iş gücü açığı ile tedarik zinciri aksamaları nedeniyle 2025 yılının sonuna kadar herhangi bir teslimatın yapılamayacağını duyurmuştu. Son olarak Savunma Bakanlığı, yüklenici firmanın üretimi hızlandırmak adına ek personel istihdam ettiğini ve çift vardiya sistemine geçtiğini açıkladı.