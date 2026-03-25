Yılan hikayesine dönen F-16 teslimatında kritik viraj! 66 adetlik dev siparişte takvim netleşti
Tayvan'ın Çin tehdidine karşı ABD'den sipariş ettiği 66 adetlik F-16 Block 70 filosunda ilk uçağın eylül 2026'da teslim edileceği resmen açıklandı. Pandemi ve Ukrayna Savaşı nedeniyle aksayan tedarik süreci, Lockheed Martin tesislerindeki üretim hattının çift vardiyaya geçmesiyle yeniden hız kazandı. Savunma Bakanı Wellington Koo'nun yaptığı açıklamalar, adanın hava savunma kapasitesini zirveye taşıyacak olan "Viper"ların teslimatı için geri sayımın başladığını doğruladı.