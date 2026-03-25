Yılan hikayesine dönen F-16 teslimatında kritik viraj! 66 adetlik dev siparişte takvim netleşti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yılan hikayesine dönen F-16 teslimatında kritik viraj! 66 adetlik dev siparişte takvim netleşti

Tayvan'ın Çin tehdidine karşı ABD'den sipariş ettiği 66 adetlik F-16 Block 70 filosunda ilk uçağın eylül 2026'da teslim edileceği resmen açıklandı. Pandemi ve Ukrayna Savaşı nedeniyle aksayan tedarik süreci, Lockheed Martin tesislerindeki üretim hattının çift vardiyaya geçmesiyle yeniden hız kazandı. Savunma Bakanı Wellington Koo'nun yaptığı açıklamalar, adanın hava savunma kapasitesini zirveye taşıyacak olan "Viper"ların teslimatı için geri sayımın başladığını doğruladı.

Focus Taiwan’ın haberine göre, Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, Çin Milliyetçi Partisi (KMT) milletvekili Lai Shyh-bao’nun Dış İlişkiler ve Milli Savunma Komitesi toplantısında yönelttiği soruları yanıtlayarak uçakların teslimat takvimine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Koo, fabrikadan çıkacak ilk uçağın Eylül 2026’da teslim edilmesinin “mümkün” olduğunu belirtti. Başlangıçta teslimatın yılın üçüncü çeyreğinde yapılabileceğini ifade eden Koo, Lai’nin uçağın Eylül ayında gelip gelemeyeceğine yönelik sorusuna, “Bu zaman çizelgesinin gerçekçi olduğunu öngörüyoruz.” yanıtını verdi.

Aynı oturumda milletvekili Lin Te-fu’nun sorularını da yanıtlayan Koo, ABD’deki üretim hattında Tayvan için ayrılmış 59 adet F-16V uçağının montaj aşamasında olduğunu ve test süreçlerinin zaman aldığını aktardı. Koo, testlerin sorunsuz ilerlemesi durumunda ilk uçağın yılın üçüncü çeyreğinde teslim edilebileceğini yineledi.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo’nun bu açıklamaları, Tayvanlı üst düzey yetkililerin geçtiğimiz hafta ABD’ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretin hemen ardından geldi. Savunma Bakan Yardımcısı Hsu Szu-chien ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Tien Chung-yi başkanlığındaki heyet, 16 Mart’ta Lockheed Martin’in Güney Carolina’daki F-16 C/D Block 70 montaj hattını ziyaret ederek ilk uçağı yerinde incelemişti. Tayvan Savunma Bakanlığı, uçağın teslim edilmeden önce ABD hava sahasında son bir kabul uçuşu yapacağını bildirdi.

ABD ile 2019 yılında imzalanan 8 milyar dolarlık F-16V tedarik programı kapsamında Tayvan’ın ilk 2 uçağı normal şartlarda 2023 yılının sonunda teslim alması planlanıyordu. Ancak Tayvan Savunma Bakanlığı, COVID-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı iş gücü açığı ile tedarik zinciri aksamaları nedeniyle 2025 yılının sonuna kadar herhangi bir teslimatın yapılamayacağını duyurmuştu. Son olarak Savunma Bakanlığı, yüklenici firmanın üretimi hızlandırmak adına ek personel istihdam ettiğini ve çift vardiya sistemine geçtiğini açıkladı.

Bununla birlikte Tayvan, siparişini verdiği ilk F-16 Block 70 (Viper) savaş uçağını, 28 Mart 2025 tarihinde Lockheed Martin’in Güney Carolina’daki (Greenville) tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı. ABD Kongre Üyesi William Timmons’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kamuoyuna duyurulan törene, dönemin Tayvan Savunma Bakan Yardımcısı Po Horng-Huei ve Tayvan’ın ABD Temsilcisi Alexander Yui katılmıştı.

Nitekim teslim edilen uçak, 6831 kuyruk numaralı ve çift koltuklu bir F-16D modeliydi. Bu uçak, Donald Trump yönetimi döneminde onaylanan 2019 Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında sipariş edilen 66 adet gelişmiş F-16 Block 70’in ilki olma özelliğini taşıyor.

