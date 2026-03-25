İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Bilim Ne Diyor? Neden Tahta Kaşık? Süt taşmasının nedeni, sütün içindeki protein ve yağların suyun buharlaşmasını engelleyen bir tabaka (kaymak) oluşturmasıdır. Alttan gelen buhar bu tabakayı yukarı iter. Isı Farkı: Tahta kaşık, kaynayan süte göre çok daha soğuktur. Köpükler soğuk yüzeye çarptığında buhar yoğunlaşır ve baloncuklar söner. Yüzey Gerilimi: Tahta, suyu sevmeyen (hidrofobik) bir yapıya sahiptir. Köpüklerin yüzey gerilimini bozarak tencerenin dışına taşmalarını engeller.