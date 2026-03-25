İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...
İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Sütün taşması her zaman geleneksel bir sorun olmuştur mutfaklarımızda...

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Mutfakta saniyeler içinde gerçekleşen o meşhur "süt taşması" kazası, sadece ocağı kirletmekle kalmaz, aynı zamanda sütün tüm lezzetini ve besin değerini de alıp götürür. Ancak eski toprakların, anneannelerimizin nesiller boyu uyguladığı o basit ama dâhice yöntem, modern mutfak sırlarını gölgede bırakacak cinsten. İşte ocağınızın tertemiz kalmasını sağlayacak, sütün taşmasını önleyen yöntem…

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Süt kaynatırken gözünüzü bir an bile ayırsanız, o inatçı köpüklerin tencereden taşması kaçınılmazdır. Temizlemesi saatler süren yanmış süt lekeleriyle uğraşmak yerine, mutfağınızdaki en temel gereçlerden biriyle bu sorunu kökten çözebilirsiniz.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Sosyal medyada son günlerde tekrar gündem olan ve "Meğer boşuna beklemişiz" dedirten o yöntem; tencerenin üzerine yatay bir şekilde bırakılan tahta kaşıktır.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Sütünüz ısınmaya başladığında, tencerenin tam orta kısmına, bir kenardan diğerine uzanacak şekilde bir tahta kaşık yerleştirin.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Akşam'a göre; süt kaynayıp yükselmeye başladığında, köpükler tahta kaşığa çarptığı an sönecek ve geri çekilecektir.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Bilim Ne Diyor? Neden Tahta Kaşık? Süt taşmasının nedeni, sütün içindeki protein ve yağların suyun buharlaşmasını engelleyen bir tabaka (kaymak) oluşturmasıdır. Alttan gelen buhar bu tabakayı yukarı iter. Isı Farkı: Tahta kaşık, kaynayan süte göre çok daha soğuktur. Köpükler soğuk yüzeye çarptığında buhar yoğunlaşır ve baloncuklar söner. Yüzey Gerilimi: Tahta, suyu sevmeyen (hidrofobik) bir yapıya sahiptir. Köpüklerin yüzey gerilimini bozarak tencerenin dışına taşmalarını engeller.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Tereyağı Sırrı: Tencerenin ağız kısmına ince bir hat şeklinde tereyağı sürün. Yağ tabakası, köpüğün tencere kenarına tırmanmasını fiziksel olarak durdurur.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Porselen Tabak: Tencerenin dibine ters bir şekilde küçük bir porselen tabak koyun. Süt kaynadıkça tabak tıkırdar; hem sizi uyarır hem de büyük buhar kabarcıklarını parçalar.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Su damlatma: Süt tam yükselirken üzerine birkaç damla soğuk su serpin. Anlık bir şok etkisi yaratarak sütün hızla sönmesini sağlar.

Foto - İşte sütün taşmasını önleyen eski yöntem: Anneannelerimiz ve babaannelerimiz haklıymış...

Mutfak Notu: Plastik veya metal kaşıklar aynı etkiyi oluşturmaz. Plastik eriyebilir, metal ise ısıyı hızla ilettiği için köpükleri söndürecek ısı farkını yaratamaz. Bu yüzden mutlaka kuru bir tahta kaşık kullanmalısınız.

