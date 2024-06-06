'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen TEKNOFEST’in sonuna geldiklerini ifade eden Bayraktar, “Gazi meclisimizin ev sahibi başkentimiz Ankara'da yarınlarımıza dair umutlarımız bir kez daha tazelendi. Bir kez daha yenilendi. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha yüz binlerle tek nefeste koştu. TEKNOFEST Ankara 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. TEKNOFEST oldu. Tek nefes adeta bir çağlayan gibi büyüdü gürül gürül aktı. Bu yıl tam bir milyon aşkın gencimiz umutları hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu” diye konuştu.