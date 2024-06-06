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Teknoloji-Bilişim
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'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

2024-06-06 15:09:24
'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'da devam eden Teknofest festivalinde konuştu.

#1
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Etimesgut'ta devam eden TEKNOFEST'in son gününde katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara Etimesgut’ta düzenlenen TEKNOFEST kapanış töreninde konuştu.

#3
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen TEKNOFEST’in sonuna geldiklerini ifade eden Bayraktar, “Gazi meclisimizin ev sahibi başkentimiz Ankara'da yarınlarımıza dair umutlarımız bir kez daha tazelendi. Bir kez daha yenilendi. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha yüz binlerle tek nefeste koştu. TEKNOFEST Ankara 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. TEKNOFEST oldu. Tek nefes adeta bir çağlayan gibi büyüdü gürül gürül aktı. Bu yıl tam bir milyon aşkın gencimiz umutları hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu” diye konuştu.

#4
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

Bir milyona aşkın başvurunun sadece bir rakamdan ibaret olmadığını söyleyen Bayraktar, “Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi. Ne diyordu büyük şair ‘Şimdi siz taşıyorsunuz müjdeli kuşun yükünü çatlayacak yalanının çelik kabuğu sizin bahçenizde büyüyecek aşkım ve inancın güneş yüzlü çocuğu.’ Güneş yüzlü kardeşlerimizle birlikte dünyaya insanlığa verecek daha çok müjdemiz var” diye konuştu.

#5
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

“Milli teknoloji hamlesini TEKNOFEST'i barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan bir insanlık inşa etmek için yapıyoruz” diyen Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

#6
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

“İnşallah buradaki genç kardeşlerimizde inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız Kadim medeniyetimizin adalet merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası aklı fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy meydanında Nuri Demirağ eserlerinin yok edildiği gibi.

#7
Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir ata sözümüz var ‘ Yiğit düştüğü yerden kalkar.’ Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla SİHA’larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. TEKNOFEST yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimesgut'ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimesgut havalimanında yaptığımız TEKNOFEST'e adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi.”

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Foto - 'Yiğit düştüğü yerden kalktı' diyen Selçuk Bayraktar o tarihi işaret etti

27 Eylül’de TEKNOFEST’in İzmir’de düzenleneceğini belirten Bayraktar, “TEKNOFEST’i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma gönüllerimize paydaşlarımıza yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımızı ortak olan duaların esirgemeyerek bizlere destek veren Aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalinden güzel İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun” dedi.

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