2023-06-03 19:46:53 Yeşilin en güzel hali
Yaz mevsimiyle birlikte Giresun’da bulunan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Yaz mevsimiyle birlikte Giresun’da bulunan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Giresun'un Görele İlçesi'ne bağlı Yeşildere ve Beşirli köyleri arasında yer alan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki şelale ve etrafındaki mor çiçekler, ilkbahar mevsiminin ardından bölgeyi renklendirdi.
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