Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir, "Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı kaybettim preste" dedi ve şunları ekledi: "Askeri okulda okuduğum dönemlerde tanıştığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittiğinde Yılmaz Güney ile karşılaştım. Yıldırım Aktuna, Yılmaz Güney'in de doktoruymuş. Parmağım koptuğu için elim devamlı cebimdeydi. Yılmaz Güney bana bakıp, 'elini cebinden çıkartsana' dedi. Parmaklarımın olmadığını anlayınca, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var' dedi. O rolü alınca hayatım değişti.”