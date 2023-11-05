2023-11-05 20:03:26 Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı
Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ile hafızalarda yer edindi Hikmet Taşdemir. Sert mizacı nedeniyle sayısız filmde kabadayı rollerinde oynadı. Canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vuran Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi ise film gibi... İşte emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'in son hali...