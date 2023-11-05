  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toyota, Opel, Peugeot, Honda, SEAT, DS, Citreon ve dahası... Sıfır otomobilde kampanya yarışı

Ölüm gerçek ama, biz Müslüman olarak ölmeyi nasıl başaracağız?

İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama

Tüm Türkiye’ye Karadeniz gazı müjdesi! Bu defaki tam bomba! Önümüzdeki yıl olacak

Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Ve Türkiye onay verdi! Flaş gelişme duyuruldu! 4’ü Avrupa'da, 2'si ABD'de kurulacak

Usulüne uygun pişirildiğinde tam bir şifa kaynağı

“Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” demişti! Barış Yarkadaş’tan görülmemiş pişkinlik! Bakın ne yaptı! Yuh artık

Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! TFF'ye posta koydular...

ABD’den İsrail'e alçakça tavsiye! Böyle namussuzluk görülmedi
Gündem
6
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

2023-11-05 20:03:26
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ile hafızalarda yer edindi Hikmet Taşdemir. Sert mizacı nedeniyle sayısız filmde kabadayı rollerinde oynadı. Canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vuran Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi ise film gibi... İşte emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'in son hali...

#1
Foto - Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vurmuştu. Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısıydı.

#2
Foto - Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Son olarak Arka Sokalar'da Şener karakterine hayat veren usta oyuncu şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Son hali ise görenleri şaşırtan Hikmet Taşdemir'n sinemaya giriş hikayesi ise film gibi...

#3
Foto - Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir, "Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı kaybettim preste" dedi ve şunları ekledi: "Askeri okulda okuduğum dönemlerde tanıştığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittiğinde Yılmaz Güney ile karşılaştım. Yıldırım Aktuna, Yılmaz Güney'in de doktoruymuş. Parmağım koptuğu için elim devamlı cebimdeydi. Yılmaz Güney bana bakıp, 'elini cebinden çıkartsana' dedi. Parmaklarımın olmadığını anlayınca, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var' dedi. O rolü alınca hayatım değişti.”

#4
Foto - Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Sinemaya ilk olarak 1971 yılında çekilen Baba filmi ile adım attı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı. 40 yılı aşkın senedir Silivri'de yaşıyor.

#5
Foto - Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Suriye'deki ABD üslerine saldırı
Dünya

Suriye'deki ABD üslerine saldırı

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi ile Koniko doğal gaz sahası üssüne saldırılar düzenlendi...
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken çıkış: Özgür Özel'in arkasında...
Siyaset

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken çıkış: Özgür Özel'in arkasında...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu...
Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Gündem

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Gazzede binlerce çocuk İsrail bombalarının altında can verirken Suudi Arabistan, Riyad 2023 Eğlence Festivali’nin açılışını yaptı...
Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma
Yerel

Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma

Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yak..
Cihat Yaycı'dan Filistin'deki soykırımı durdurmak için 4 maddelik teklif! Petrol ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

Cihat Yaycı'dan Filistin'deki soykırımı durdurmak için 4 maddelik teklif! Petrol ayrıntısı dikkat çekti

Gazze'deki zulme karşı TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, 4 maddelik bir öneride bulundu.
CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu
Gündem

CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu

İkinci tura kalan oylamada oyların çoğunluğunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy ald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23