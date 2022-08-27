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Doğa
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Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

2022-08-27 09:39:25
Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden yeşil arı kuşunun yusufçuk avı kameralara yansıdı.

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Foto - Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan onlarca kuş türünün arasında yeşil arı kuşu da yer alıyor.

#2
Foto - Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Bilimsel adı merops superciliosus olan kuş, böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

#3
Foto - Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Milli parkta çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeşil arı kuşunun beslenme anlarını görüntüledi.

#4
Foto - Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı

Görüntülerde yeşil arı kuşunun yakaladığı yusufçuk böceğini gagasında tutması, üzerinde durduğu telefon kablosuna vurarak öldürmesi ve yutması görülüyor.

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