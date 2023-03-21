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Teknoloji-Bilişim
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Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

2023-03-21 09:26:08
Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

Türkiye yerli ve milli İHA teknolojisi ile dünyada yerini sağlamlaştırırken yeni bir İHA teknolojisi gündeme geldi. Robit Teknoloji tarafından geliştirilen kamikaze İHA 'Azab' uçuş testlerini başarıyla geçti. Yüksek oranda faydalı yük taşıma yeteneğine sahip 'Azab'ın patlatma testleri de yakında yapılacak.

#1
Foto - Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

Türkiye'nin İHA teknolojisi her geçen gün yeni ürünleri envantere katmayı başarıyor. Son olarak Robit Teknoloji tarafından geliştirilen kamikaze İHA 'Azab' tanıtıldı. Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi. BÜTÜN HARP BAŞLIKLARI İLE UYUMLU Azab isimli kamikaze İHA'dan bahseden Fırat, "Harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz." diye konuştu.

#2
Foto - Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

İKİ FARKLI VERSİYONU VAR Azab'ın iki farklı versiyonundan bahseden Fırat şu sözlere yer verdi: Azab'ın, kanat açıklığı 150 ve 200 santimetre olan iki versiyonu var. 200'lük Azab,15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik Azab ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Çok maksatlı olması kapsamında isterseniz at unut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla 200 kilometre görüş hattından Azab'ı kamerasıyla yönlendirip hedefe kendiniz götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azab'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alıyorlar. Bu önlemlerin önüne geçmek için de birkaç özellik var. Her ne olursa olsun Azab, hedefin üzerine geldiğinde kendini imha edebilecek güçte. Azab T200 modelimizi iki operatörüyle çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8, 16'lı podlarda taşınabiliyor. Kurulumu 5 dakika sürüyor. Önceden isterseniz görevini yükleyebiliyorsunuz. İstenirse operatör bilgisayarını açıp kumandasıyla beraber hedefine direkt gönderilebiliyor. Ufak Azab'ı tek operatörle, normal bir sivil araçla, isterseniz askeri araçla taşıyabilirsiniz. Kurulumu yine 5 dakika. İlk kurulumu yaptıktan sonra art arda 5-10 adet Azab atabiliyorsunuz. Onun testlerini henüz yapmadık.

#3
Foto - Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

BÜTÜN UÇUŞ TESTLERİ YAPILDI Azab'ın geldiği son aşamayı anlatan Fırat şöyle konuştu: Azab uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz Aynı zamanda hedefe geldiğinde otopilotunu uyarıp 'Ben artık kendimi imha ettireceğim' demesi kısmındayız. Mühimmat testlerinin senenin ortasında ya da yılın üçüncü çeyreğinde bitmesini bekliyoruz. Üretime hazırız. Gelecek siparişleri karşılayabilecek düzeyde olacağız.

#4
Foto - Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

RPG MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLEBİLİYOR Azab'a özel mühimmat üretilebileceği gibi güvenlik güçlerinin elindeki harp başlıklarının da kullanılabileceğine işaret eden Selçuk Fırat, havanlar, tank topları ve RPG mühimmatının çok kolay bir şekilde Azab'a entegre edilebildiğini bildirdi. Azab'ın bir platform olduğunu ve istenildiği gibi şekillendirilip kullanılabileceğini vurgulayan Fırat, bu konuda herhangi bir sınırlamanın olmadığını, Azab'ın amaca göre parça tesirli, yangın, parça tesirli mühimmatlarla görev yapabileceğini kaydetti.

#5
Foto - Yerli ve milli İHA ailesi genişliyor! Kamikaze İHA 'Azab' üretime hazır

HENÜZ TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR KAMİKAZE İHA YOK Azab'ı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına sunduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Fırat, "Bu özelliklerde bir İHA'nın uçar hale gelmesi ve ulaştığı yük, mesafe henüz Türkiye'de gelinmiş bir nokta değil. Azab, mevcut kamikaze İHA'larla karşılaştırıldığında şu anda sınıfında Türkiye'de tek. Aynı zamanda yurt dışında da çok büyük ilgi görüyoruz. Bu hafta iki ülkeyle temasımız oldu. Hem ihracatımız hem de ordumuz için güzel bir ürün olacak." diye konuştu. HİÇBİR PARÇASINI BULAMAZLAR Selçuk Fırat, Azap versiyonlarının ihtiyaçlara göre şekillendirildiğine işaret ederek, kullanım konseptlerine ilişkin şu bilgileri verdi: Azab T150'yi operasyonel taşıma amacıyla geliştirdik. Bir timin elinde en az 3 tane, arabanın arkasına atıp götürüp 100 kilometre mesafede herhangi bir hedefi kamerayla vurabileceği şekilde yaptık. Azab T200 ise uzun mesafede, ülke sınırlarını koruması amacıyla caydırıcı bir unsur olarak yapıldı. 500 kilometre mesafesi var, 200 kilometreye kadar kontrol edebiliyorsunuz. Sonrasında hedefine kadar ilerliyor. Hedefe geldiğinizde istediğiniz şekilde dalışını gerçekleştiriyor. İsterseniz dik, isterseniz açılı dalış yapabiliyor. Hedefine ulaştığında ya da görev sonlandırıldığında kendini imha edebiliyor. Ele geçirilirse patlamadan ki biraz zor, hiçbir parçasını bulamazlar.

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