Yerli ve milli güvenlikte tarihi hamle! Türkiye’nin dijital kalkanı “siber kubbe” için kollar sıvandı

Taha Çiftci, teknoloji ve siber güvenlik alanında etkili bir boykotun gerçek anlamda başarılı olabilmesi için yerli üretim kapasitesiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu dönüşümün yalnızca ekonomik bir hesap ya da stratejik plan meselesi olmadığını dile getiren Çiftci, şunları kaydetti: "Bu, mefkure sahibi şuurlu bireylerin omuzlarında yükselecek bir medeniyet hareketidir. Ekonomik kazanımlar milyarlarca dolarlık döviz tasarrufu, ithalat ve lisans ödemeleri, yüksek nitelikli istihdam ve beyin göçünün önlenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi gibi faydalar sağlar. Stratejik güvenlik kazanımları açısından kritik altyapılarda bağımsızlık, veri egemenliği, hassas bilgilerin yurt içinde kalması, arka kapı risklerinden korunma, siber casusluk tehdidinin ortadan kalkması ve teknoloji ambargosu riskinden kurtulma öne çıkar. Yakın zamanda yaşanan zararlı yazılım analiz sisteminde yazılım güncelleme hatasının dünya genelinde hava trafiğini durdurması ve finans sistemlerini kilitlemesi, yabancı çözümlere bağımlılığın riskini gözler önüne serdi. Siber güvenlikte özel kazanımlar ulusal güvenlik, askeri ve istihbarat sistemlerinde bağımsızlık, siber savunma kapasitesi oluşturma, yerli ürünlerin yaygınlaşmasıyla dijital dönüşümde güven artışı olarak özetlenebilir. Şirketler ve kurumlar yerli çözümlere güvenle geçebilir. Teknoloji ve siber güvenlikte etkili boykot, aslında üretmektir, yerli ve milli üretimdir. Bu sadece para tasarrufu değil, stratejik bağımsızlık, sadece ürün değil, teknoloji egemenliği, sadece bugün değil, gelecek nesillere mirastır. En iyi boykot üretmektir sözü, işte bu şuuru ifade eder. Pasif direnişle değil, aktif üretimle, yakınmakla değil, çalışmakla, hayal etmekle değil, gerçekleştirmekle zafer kazanılır. Teknolojik bağımsızlık mücadelesini omuzlarımıza aldığımızda hiçbir güç bizi durduramaz çünkü biz tarih boyunca imkansızlıkları mümkün kılan milletiz. Teknolojide bağımsızlık sadece bir hedef değil, bir mefkuredir. Ve bu mefkure inanan, çalışan, üreten nesillerce gerçekleştirilecektir. Siber kubbeyi inşa edeceğiz inşallah."