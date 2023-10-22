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Spor
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Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

2023-10-22 16:21:49
Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

HATAYLI ÜNLÜ TÜRK ELİNİ ENKAZIN ÜSTÜNE KOY SÜPERTÜRKLER GÖZ KAMAŞTIRIYOR TÜRKİYE SÜPERTÜRKLER İLE OYUN KURUYOR HATAYLI ÜNLÜ TÜRK HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER; Hatay açlık sefalet, yoklukla ve evsizlikle mücadele ediyor TEKNOTÜRK SELÇUK BAYRAKTAR; KIZILELMA 2024,TB3 katlanır kanatlı ilk SİHA ASİLTÜRK Yüz en zengin TÜRK; Yurdumuzun her köşesinde eserleri var. Ülkemizi dünyanın her yerinde başarı ile temsil ediyorlar.. UÇANTÜRK TAMER KARADAĞLI; ‘Dünyayı kötülerden koruyacak. Düşmanlarda nazar boncuğu ile korunacak’ ASİTÜRK

#1
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayalım. Beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#2
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Emsali, eşi, benzeri, taklidi, muadili olmayan iyisi, daha iyisi yapılamayan,

#3
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

futbola çağ atlatan ülkemizi rakipsiz bırakan, son noktayı koyan, tartışmaları bitiren bir sistemdir.

#4
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER ATİYE, ERDEM YENER, GÖKHAN GÜNEY, HAMDİ ALKAN, İSMAİL KÖYBAŞI, KARSU. KALBEN, MERT FIRAT, SELÇUK İNAN. ŞEBNEM SÖNMEZ, UĞUR ASLAN, YUNUS BÜLBÜL, … ZAN ( ZAN ALTINDA KALDI);Hatay’ımızın ve ülkemizin yanında olmaya çalışıyorsunuz. Depremzede kardeşlerimizin çaresi, sesi oluyorsunuz

#5
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

Asrın felaketi depremi anlatan şiirler; (ABOO, İKİ, ALTI. SEKİZ) okuyabilirsiniz. Dillerden düşmeyecek şarkı sözü; (LEYLA) söyleyebilirsiniz. En önemlisi depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabiliriz.

#6
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Eğer açlık sefalet, yoklukla ve evsizlikle mücadele eden Hatay halkının ve nezdinde bütün depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak ve konut ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 104 milyar doları (FİFA, UEFA, İFAB ödeyeceği miktar ile Türkiye adına yapacakları düzenlemeler dâhil değildir.) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile karşılayabiliriz. 104 MİLYAR DOLARIN TAMAMININI YOKLUKLA MÜCADELE EDEN HATAY HALKI İLE DEPREM BÖLGESİNDEKİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE GÖZLERİNİZLE GÖREREK ELLERİNİZLE TUTARAK EVLERİN YAPIMI İÇİN YARDIM EDEBİLİRSİN. Bir an evvel iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetildiği bir maç tertip edelim. Dünya ülkelerine duyuralım. İster ülkemizin bir şehrinde isterseniz Hatay Antakya enkazların arasındaki okulun bahçesinde oynayabiliriz. Yolunuz açık olsun. Tarifi imkânsız heyecan içerisindeyim. Şimdiden sabırsızlıkla maç gününü beklemeye başladım. EY HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER; Asrın felaketini depremzede kardeşlerimize birlikte yaşadık. Şiirler;( ABOO, İKİ, ALTI. SEKİZ), Şarkı sözü; (LEYLA) ), YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremzede kardeşlerimizin konut sevincini birlikte yaşayalım. HATAY HALKI İLE DEPREM BÖLGESİNDEKİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE EVLERİNİN YAPIMI İÇİN ELİMİZİ ENKAZIN ÜSTÜNE KOYALIM HAMDİ ALKAN BEY Kabul ederseniz sizin yöneticiliğinizde HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER adına WhatsApp gurubu kuralım. Şiirler;( ABOO, İKİ, ALTI. SEKİZ), Şarkı sözü; (LEYLA) ), YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile ilgili değerlendirme yapalım. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. ANTAKYA enkazında ELİNİ ENKAZIN ÜSTÜNE KOY toplantısı yapalım. Hatay halkının ile bütün depremzede kardeşlerimizin GÜR SESİ olalım.

#7
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyetinin 208 ülke tarafından karşılanması MÜMKÜNDÜR’

#8
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

SONUÇ; 208 ülke YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ almak için afetle bizimle birlikte mücadele edecekler. 104 milyar doları güle oynaya verecekler. Var Sisteminden kurtuldukları için dua edecekler. SÜPERTÜRKLER; Ülkemizin medarı iftiharıdır. Hayal edilemezi gerçekleştirirler Dünya ülkeleri düşünene kadar çözerler. Her zaman mükemmelini yaparlar. Dünyayı ülkemizin peşinden koştururlar.

#9
Foto - Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

ERDOĞAN; ‘Depremzedelere hayırda yarış bu, kazalardan belalardan kurtulmak için bu birebir ilaç ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’ ERDOĞAN; ‘Dünya beşten büyüktür’. Sözlerinden güç alırlar Abdulla SÖNMEZ/MİLLETİN ADAMI/ASİ TÜRK

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