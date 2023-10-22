Yerli ve Milli Asi Sistemi göz kamaştıracak: Hataylı Ünlü Türk, elini enkazın üstüne koy...

HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Eğer açlık sefalet, yoklukla ve evsizlikle mücadele eden Hatay halkının ve nezdinde bütün depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmak ve konut ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 104 milyar doları (FİFA, UEFA, İFAB ödeyeceği miktar ile Türkiye adına yapacakları düzenlemeler dâhil değildir.) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile karşılayabiliriz. 104 MİLYAR DOLARIN TAMAMININI YOKLUKLA MÜCADELE EDEN HATAY HALKI İLE DEPREM BÖLGESİNDEKİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE GÖZLERİNİZLE GÖREREK ELLERİNİZLE TUTARAK EVLERİN YAPIMI İÇİN YARDIM EDEBİLİRSİN. Bir an evvel iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetildiği bir maç tertip edelim. Dünya ülkelerine duyuralım. İster ülkemizin bir şehrinde isterseniz Hatay Antakya enkazların arasındaki okulun bahçesinde oynayabiliriz. Yolunuz açık olsun. Tarifi imkânsız heyecan içerisindeyim. Şimdiden sabırsızlıkla maç gününü beklemeye başladım. EY HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER; Asrın felaketini depremzede kardeşlerimize birlikte yaşadık. Şiirler;( ABOO, İKİ, ALTI. SEKİZ), Şarkı sözü; (LEYLA) ), YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremzede kardeşlerimizin konut sevincini birlikte yaşayalım. HATAY HALKI İLE DEPREM BÖLGESİNDEKİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE EVLERİNİN YAPIMI İÇİN ELİMİZİ ENKAZIN ÜSTÜNE KOYALIM HAMDİ ALKAN BEY Kabul ederseniz sizin yöneticiliğinizde HATAYLI ÜNLÜ TÜRKLER adına WhatsApp gurubu kuralım. Şiirler;( ABOO, İKİ, ALTI. SEKİZ), Şarkı sözü; (LEYLA) ), YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile ilgili değerlendirme yapalım. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. ANTAKYA enkazında ELİNİ ENKAZIN ÜSTÜNE KOY toplantısı yapalım. Hatay halkının ile bütün depremzede kardeşlerimizin GÜR SESİ olalım.