Her vatandaşa bir hekim Köylerinde elektriği olmayan, gaz lambası ışığında hayata tutunmaya çalışan Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun tek güneş paneli üretim fabrikasını açtı. Ülke tarihinde görülmemiş sayıda enerji santralleri devreye girdi, ekonomiye milyarca liralık katkı sağlandı. 18 yılda yapılan 587 hidroelektrik santralinden elde edilen gelir ise 233 milyar liraya ulaştı. Parası olmayan vatandaşların hastanelerde rehin tutulduğu Türkiye, 18 yılda uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşındı. Sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açan Türkiye’de, kuyruk işkenceleri tarihin çöplüğüne gömüldü. Her kente devasa büyüklükte şehir hastaneleri kuruldu, her vatandaşın bir aile hekimi oldu.