Yerli tasarım, ihtiyaç fazlası enerjiyi depoluyor: COP31’de vanadyum bataryaya büyük ilgi
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür, güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde üretilen elektriğin ihtiyaç duyulmadığında depolanması ve talep halinde şebekeye aktarılması amacıyla lityum bataryaya alternatif olarak "vanadyum redoks akışlı batarya" tasarladı. Lityum bataryalarda görülen yanma veya patlama riskinin vanadyum bataryada bulunmadığını tespit eden Tür, geliştirdiği bataryayı yatırım desteğiyle seri üretime taşımayı hedefliyor.