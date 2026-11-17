Tür, şöyle devam etti: "Yaptığımız araştırmada yaklaşık 5 bin ppm vanadyum kaynağına erişmiş olduk. Bu vanadyumu kullanmak için bir dizi çalışma başlattık. Daha büyük hacimli bir batarya modelini oluşturup, lityuma muadil ve lityumun yerine geçecek döngü sayısı, şarj ve deşarj sayısı lityuma göre daha fazla olan bir batarya geliştirdik. Daha uzun ömürlü, lityuma göre yaklaşık 2 kat daha uzun ömürlü olan şarj ve deşarj etme süresi lityumda 10 bin iken burada 30 bin rakamına eriştik." Vanadyum bataryanın en büyük özelliklerinden birinin enerjinin yüksek düzeyde depolanabilmesi olduğunu belirten Tür, "Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve barajlardan elde edilen enerji ihtiyaç duyulmadığında şebekede kullanılabilir bir model oluşturmak adına büyük kapasiteli vanadyum depolama tesislerini kurabilme sonucuna vardık. Bu da elektrik şebekemizin büyük ölçüde rahatlamasını sağlayacak ve enerjinin sürekliliğini sağlayacak." diye konuştu.