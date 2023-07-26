Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

"Bu dronlar seri üretimini yapıp devamını getirmeyi amaçladığımız ürünler değil. Zaten bu altyapısı olan, yatırımı yapılmış, kalitesi belli olgunluğa ulaşmış ürünlerimiz var. Bunların entegrasyonunu kendi bünyemizde düşünüyoruz. Ürünlerin üretilme maksadı sistemin doğrulama testlerini tam anlamıyla yapabilmek. Dronlardan birisi keşif gözetleme unsuru olarak diğerleri karadan karaya, karadan havaya ve karadan denize vurucu İHA olmak üzere sınıflandırılmış durumda. Keşif gözetleme maksadıyla olan daha çok hedefin niteliğini anlamak için sütre arkasındaki hedefleri görebilmek için bunları işaretleyip konumlandırmak için kullanılacak İHA konsepti. Karadan karaya olan ise keşif yapıldıktan sonra radarla tespit edilen, imhası söz konusu olan sistemleri imha etmeye yönelik. Karadan havaya mühimmat ise elektronik taarruz veya diğer pasif önleyicilerin etkin olmadığı durumda imha için kullanılacak. Esneklik kabiliyeti çok yüksek olmayan araçlar ve aktif arayıcı başlığı olan dolanan mühimmatlara yönelik. Karadan denize olan yapıda ise ada konseptinde kullanıma yönelik ada etrafındaki taciz edici insansız deniz aracı, hücumbot, tanımlanamayan nesnelerin, mayınların imhasına yönelik."