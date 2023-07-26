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Teknoloji-Bilişim
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Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

2023-07-26 08:37:08
Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Hidrojen beslemeli itki sistemine sahip akıllı savunma sistemiyle başarılı kamikaze dron atışları geçekleştirildi. Gürbağ Savunma Teknoloji, Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemi'nin geldiği aşamayı 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) sergiledi.

#1
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Gürbağ Savunma Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mutlu Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radar, elektro-optik, haberleşme ve hidrojen fırlatma sistemlerinde katettikleri mesafenin ardından ortaya Hydro-GIDS'in çıktığını söyledi.

#2
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Hydro-GIDS ile saha testlerine başladıklarını ifade eden Çoban, "Hidrojen itki tarafında SAHA EXPO'da 50 kilograma kadar atış yapmıştık, şimdi 200 kilogramı tamamladık ve 800-1200 kilograma kadarlık kısımları da yavaş yavaş atmaya başladık. Bu dünyada literatüre kaynak olacak ilk çalışmalardı. Yerli sanayinin gücü anlamında hem de uluslararası pazarın bize olan ihtiyacı anlamında çok ciddi mesajlar veriyordu. Buradaki test faaliyetleri tamamlanmış oldu." dedi.

#3
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Hydro-GIDS'in konseptini tamamlayan dron mühimmatlarına ihtiyaç duyduklarını ve bunun için 5 dron üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Çoban, bunların karadan karaya, karadan havaya ve karadan denize olmak üzere farklı mühimmat tipleri olan ve aynı zamanda keşif-gözetleme dronunun yer aldığı dörtlü kombinasyon oluşturduklarını, test faaliyetlerini de tamamladıklarını bildirdi.

#4
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Ukrayna ve Karabağ Savaşı'nın konvansiyonel silahların kullanımı ve dolanan mühimmatların yakın gelecekte daha etkin hale geleceği konusunda sonuçlar ortaya koyduğuna işaret eden Çoban, şöyle konuştu:

#5
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

"Çalışmamız dolanan mühimmatların etkinliğini arttırmaya yönelik tamamlayıcı bir ürün. Sadece dolanan mühimmat ve roketlerin düşünülmemesi gerekiyor. Hidrojen itki sistemi denizaltılarda torpido fırlatmada, hava araçlarındaki ilk mühimmatın fırlatılmasında kullanılan itkilerde değerlendirilebilecek bir çözüm. Hidrojen itkinin bize sağladığı geniş bir alan, pazar var. Deniz platformları üzerindeki dikey fırlatma sistemi ihtiyaçlarından kamikaze dronların pist ve havaalanına ihtiyaç duymadan, bakım-onarımı kolay şekilde kullanımını sağlamaya yönelik çözüm sunuyor. Bu çözümlerin Ukrayna ve Karabağ Savaşı'nda da gördüğümüz ekonomik bir maliyeti var. Savaş sadece mühimmatların etkinliğiyle değil ekonomik boyutuyla da çok kıymetli. Dolayısıyla hidrojen itki burada da bir avantaj sağlıyor. Rakip çözümler idame ve bakım anlamında zor şartlara sahip hem de ekonomik boyutu hidrojen fırlatmaya göre kat kat fazla sistemler."

#6
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemi'nin gelişiminin tam anlamıyla tamamlandığını ve sahada yakın zamanda kullanılmaya başlanacağını bildiren Çoban, "Bu ürünün en büyük etkinliği, artık ağırlık fark etmeksizin 2 kilogramdan 1000 kilogramlara kadar geniş bir skalaya sahip, farklı tip mühimmatları platform fark etmeksizin fırlatabiliyor olması. Bu da bize kara, deniz, hava araçlarında yaygınlaşacağı mesajını veriyor." dedi.

#7
Foto - Yerli savunma sanayiinin geldiği seviye! Kamikaze dronlar için düşmanı titreten gelişme

"Bu dronlar seri üretimini yapıp devamını getirmeyi amaçladığımız ürünler değil. Zaten bu altyapısı olan, yatırımı yapılmış, kalitesi belli olgunluğa ulaşmış ürünlerimiz var. Bunların entegrasyonunu kendi bünyemizde düşünüyoruz. Ürünlerin üretilme maksadı sistemin doğrulama testlerini tam anlamıyla yapabilmek. Dronlardan birisi keşif gözetleme unsuru olarak diğerleri karadan karaya, karadan havaya ve karadan denize vurucu İHA olmak üzere sınıflandırılmış durumda. Keşif gözetleme maksadıyla olan daha çok hedefin niteliğini anlamak için sütre arkasındaki hedefleri görebilmek için bunları işaretleyip konumlandırmak için kullanılacak İHA konsepti. Karadan karaya olan ise keşif yapıldıktan sonra radarla tespit edilen, imhası söz konusu olan sistemleri imha etmeye yönelik. Karadan havaya mühimmat ise elektronik taarruz veya diğer pasif önleyicilerin etkin olmadığı durumda imha için kullanılacak. Esneklik kabiliyeti çok yüksek olmayan araçlar ve aktif arayıcı başlığı olan dolanan mühimmatlara yönelik. Karadan denize olan yapıda ise ada konseptinde kullanıma yönelik ada etrafındaki taciz edici insansız deniz aracı, hücumbot, tanımlanamayan nesnelerin, mayınların imhasına yönelik."

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