Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW’lık versiyon 7.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.