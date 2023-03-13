  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
15
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

2023-03-13 13:33:00
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Yerli otomobil Togg artık satışa çıkıyor. Merakla beklenen otomobilin fiyatı sızdı.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

#6
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

#7
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

#8
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

#9
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW’lık versiyon 7.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.

#10
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.

#11
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.

#12
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.

#13
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen elektrikli araç ÖTV matrahlarıyla birlikte heyecanla beklenen Togg’da tahminlere sebep oldu. Togg’un 2 tekerden motorlu 200 beygirlik 150 kW C-SUV seçeneğinin 1,6 milyon lira tavan sınırlaması nedeniyle ulaşılabilir bir fiyata satılacağı gündeme geldi.

#14
Foto - Yerli otomobil TOGG'un fiyatı sızdırıldı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Vatandaşlar tarafından başlangıç paketlerinin 1 milyon lira ile satışa çıkması tahmin edilen C-SUV Togg’un talipleri ise gün geçtikçe artıyor. 5 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan NFT satışı için 20 bin kişi Togg’un uygulaması Trumore üzerinden cüzdan açmış ve almak için açık artırmaya katılmıştı.

HÜDA PAR hakkında linç kampanyası sürüyor! Bir de terörist Duran Kalkan'ı dinleyelim
Gündem

HÜDA PAR hakkında linç kampanyası sürüyor! Bir de terörist Duran Kalkan'ı dinleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurduğundan beri, HÜDA PAR hakkında başlatılan linç kampanyası, terörist Duran Kalka..
İran duyurdu: Anlaşmaya vardık
Dünya

İran duyurdu: Anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İttifaka katılmasından rahatsız olmuştu... HÜDA PAR'dan Perinçek'e tokat gibi cevap
Siyaset

İttifaka katılmasından rahatsız olmuştu... HÜDA PAR'dan Perinçek'e tokat gibi cevap

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmasının ..
Baydur, Kızılay'a iftiralar yağdırdı! Kızılay’ın içi boşaltıldıysa 350 bin çadırı baban mı dikti!
Gündem

Baydur, Kızılay'a iftiralar yağdırdı! Kızılay’ın içi boşaltıldıysa 350 bin çadırı baban mı dikti!

Günde yaklaşık 3 milyon kişiye 3 öğün yemek veren ve 350 bin çadırı deprem bölgesine ulaştıran Kızılay'a yönelik Halk TV canlı yayınında kar..
BAE devi Emirates duyurdu: Türkiye'de aramaya başladık
Ekonomi

BAE devi Emirates duyurdu: Türkiye'de aramaya başladık

Türkiye ile BAE arasındaki normalleşme adımları sonrası ikili ilişkiler farklı boyutlara taşınmaya devam ediyor. BAE merkezli havayolu şirke..
Kirli planı anlatan Savcı Sayan'dan hodri meydan! 'İlk beni yargılamazsanız…'
Gündem

Kirli planı anlatan Savcı Sayan'dan hodri meydan! 'İlk beni yargılamazsanız…'

Türkiye'de oynanmak istenen kirli planı anlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Eğer siz iktidar olduğunuzda ilk olarak beni yargılamazs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23