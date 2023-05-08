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Hayat-Aktüel
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Yerli otomobil TOGG'u makam aracı yaptı

2023-05-08 17:49:16
Yerli otomobil TOGG'u makam aracı yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

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Foto - Yerli otomobil TOGG'u makam aracı yaptı

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı yaptı. Pehlivan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yılların özlemi, insanımızın emeği, alınteri... Milletçe gurur kaynağımız, yerli ve milli markamız Togg, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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