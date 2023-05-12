Yerli otomobil Togg Muş'ta tanıtıldı

Belediye Başkanı Asya ise ülkeyi ve milleti heyecanlandıran Togg'u Muş'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu mutluluğu vatandaşlarla paylaştıklarını dile getiren Asya, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir eseridir. Özellikle şehrimize, milletimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yol boyunca insanlarımızın heyecanı, mutluluğu ve ilgisi görmeye değerdi. Aracın 49 TC 1071 plakalı olması çok anlamlıdır." dedi. Vatandaşlardan Ramazan Erten de "Muş'a Togg'un geldiğini öğrendik ve görmeye geldik. Memnun kaldık ve gurur duyduk. Togg beklentimizden daha iyiydi. 28 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç beldesinden Togg'u görmek için geldim. Çok mutlu oldum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.