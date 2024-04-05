2024-04-05 13:55:09 Yerli otobüs Finlandiya yollarında! Karsan'ın Ceo'su açıkladı
Yerli sürücüsüz otobüs Norveç'den sonra şimdi de Finlandiya yollarında olacak!
Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?
Galatasaray istiyordu! Yeni sezonda Fenerbahçe alıyor: Bomba iddia... Dikkat çeken değişime imza atacak!
Yerli sürücüsüz otobüs Norveç'den sonra şimdi de Finlandiya yollarında olacak!
ilk olarak Norveç'te hizmet vermeye başlayan ve yerli girişim Adastec'in seviye 4 otonom sürüş teknolojisini kullanan elektrikli otobüs şimdi Finlandiya'da
Karsan, 300 km menzile sahip e-Atak'ın otonom versiyonunu Finlandiya'nın Tampere şehrinde faaliyet gösteren ulaşım firmasına sattığını açıkladı.
Otonom e-ATAK’ın, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Stavanger’ın ardından Finlandiya’nın da ilk yolcu taşıyan ve gerçek yol koşullarında kullanım gösterecek tam boy sürücüsüz otobüsü olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İskandinav ülkelerinde Karsan ilkleri başarmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir ilki daha gerçekleştirerek Finlandiya’nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdik. Bir buçuk yılı aşkın süredir 25.000’nin üzerinde yolcu taşıyan Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.
Gece gündüz fark etmeksizin tamamen sürücüsüz olarak toplu ulaşım hizmeti sağlayan otobüs, önümüzdeki dönemde Norveç ve Finlandiya'dan sonra diğer Avrupa pazarlarında da boy göstermeye başlayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23