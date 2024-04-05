Yerli otobüs Finlandiya yollarında! Karsan'ın Ceo'su açıkladı

Otonom e-ATAK’ın, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Stavanger’ın ardından Finlandiya’nın da ilk yolcu taşıyan ve gerçek yol koşullarında kullanım gösterecek tam boy sürücüsüz otobüsü olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İskandinav ülkelerinde Karsan ilkleri başarmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir ilki daha gerçekleştirerek Finlandiya’nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdik. Bir buçuk yılı aşkın süredir 25.000’nin üzerinde yolcu taşıyan Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.