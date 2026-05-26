  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görüşmeler doğrulandı: S-400'ler yola çıkıyor ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Altın fiyatları sert düştü Ferrari tarihinde yeni sayfa! 530 km menzil ve 1050 HP güç ile “Luce” sahneye çıktı! Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek Dünyaca ünlü Denizli horozunun ırkı böyle korunuyor Toplama zamanı geldi diyen İslam Memiş işaret etti: Almayan pişman olacak... Yeni tahmini Hastane hastane dolaşmak istemiyorsanız dikkat! Serinlemek için girdiğiniz havuz başınıza bela olabilir
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dört şehri birbirine bağlayacak dev projenin detaylarını duyurdu. Buna göre 6 saatlik mesafe 2 saate düşecek.

#1
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi hakkında açıklamada bulundu.

#2
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

312,5 km uzunluğundaki projeye dair detaylar veren Uraloğlu, "Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km’ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

#3
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin Akdeniz’den Orta Koridor’a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye’yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

"Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nu Akdeniz’le buluşturan kritik bir halkadır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Gaziantep’ten Ovaköy’e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu’na; Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor’a entegre olacak"

#5
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Projenin geçtiği güzergâhtaki şehirleri Akdeniz’in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarsus Şehir Geçişi’nin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımı ile Mersin ve Adana Garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice Arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik" dedi.

#7
Foto - Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı
Gündem

Muhalefetin 'kara para' ortaklığı deşifre oldu: İtirafçı korkudan adını açıklayamamıştı! O siyasetçi Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti
Gündem

Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve şürekasını savundu.
Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı
Gündem

Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı

Otomotiv şirketi Karsan'ın ürettiği sürücüsüz otobüs, İsveç'te yolcu taşımaya başladıktan yalnızca bir saat sonra kazaya karıştı. Ani fren y..
O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu
Gündem

O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizine ilişkin servis edilen görüntüler tartışma yarattı. Servis edilen videoda tebligatı okumadan yırtan Ö..
Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp...
Siyaset

Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp...

CHP’de “Mutlak Butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirildiği süreçte dikkat çeken bir kulis iddiası gün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23