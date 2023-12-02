Yerli imkanlarla üretilen hafif mühimmat! 80 milyon avro katkı sağlayacak

Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla Türk savunma sanayi sektörüne yıllık 80 milyon avro civarında ekonomik katkı sağlayacaklarının altını çizen Doğan, "Bu bizim için çok değerli. Artık Türk savunma sanayi kesinlikle dışa bağımlı değil. Artık yerli ve milli ürünlerimizi üretiyoruz. Türk savunma sanayisi geçmişte dışa bağımlıyken bugün kendi fişeğini üreten, kendi savunma sanayi araçlarını üreten pozisyona geldi. Bu da ülkemiz adına gurur verici." diye konuştu.