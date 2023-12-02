2023-12-02 13:03:25 Yerli imkanlarla üretilen hafif mühimmat! 80 milyon avro katkı sağlayacak
Türkiye savunma sanayiinde çığır açıyor.
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Türkiye savunma sanayiinde çığır açıyor.
Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 404 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin temeli, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Mite Defence Genel Müdürü Fatih Doğan, tam kapasite üretime ulaşmalarıyla Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacaklarını, Türkiye'nin bu alanda pazar olmaktan çıkıp üretici pozisyonuna geçeceğini söyledi.
Tesiste üç farklı çapta mermi üreteceklerini belirten Doğan, "Milli Savunma Bakanlığımızın denetimlerinden geçerek şu anda 9,19 milimetre diye tabir ettiğimiz fişeklerimizin üretimini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada 5,56 milimetre, 45 kalibre diye tabir ettiğimiz fişeklerin üretimine geçeceğiz. Daha sonra 7,62 milimetre, 51 kalibreli fişeğimizi Türk savunma sanayisine vermiş olacağız." dedi.
Tesiste 150 kişinin çalıştığını, tam kapasite üretime geçmeleriyle istihdamın 400'e kadar yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Tesiste yılda 360 milyon fişek üretmeyi planlıyoruz. 360 milyon fişeği Milli Savunma Bakanlığımız, asker ve polisimize verdikten sonra ihracatını da yapacağız." ifadesini kullandı.
Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla Türk savunma sanayi sektörüne yıllık 80 milyon avro civarında ekonomik katkı sağlayacaklarının altını çizen Doğan, "Bu bizim için çok değerli. Artık Türk savunma sanayi kesinlikle dışa bağımlı değil. Artık yerli ve milli ürünlerimizi üretiyoruz. Türk savunma sanayisi geçmişte dışa bağımlıyken bugün kendi fişeğini üreten, kendi savunma sanayi araçlarını üreten pozisyona geldi. Bu da ülkemiz adına gurur verici." diye konuştu.
Doğan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde savunma sanayisini geliştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"1980 öncesinde dışa bağımlı bir Türk savunma sanayisi var. Sonrasında ise kendi ayakları üzerinde yürüyen bir savunma sanayisi görüyoruz. Özellikle 2001'den sonra Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Türk savunma sanayisi şaha kalkıyor. Bu da bize, savunma sanayi şirketlerine güç veriyor. Buradan aldığımız güçle artık Türk savunma sanayisi dünyada da dikkat çekiyor."
Türk savunma sanayisinde üretilen ürünlerin yurt dışında dikkati çektiğine işaret eden Doğan, "Yurt dışına çıktığımızda Türk savunma sanayisinde üretilen malzemeler için 'Türkiye ürettiyse kaliteli üretmiştir, sağlam üretmiştir' dediklerini görüyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Türkiye'nin en büyük hafif mühimmat fabrikasıyız. Türkiye olarak bu alanda pazar konumundayken, artık dünyayı Türkiye Cumhuriyeti'ne çeken aktör konumundayız." açıklamasında bulundu.
artık dünyayı Türkiye Cumhuriyeti'ne çeken aktör konumundayız." açıklamasında bulundu.
Türk savunma sanayisi son dönemde geliştirdiği özgün ürünlerin performansı yanında hayata geçirdiği tedarik zinciri stratejisiyle uluslararası pazarlardaki başarısını artırıyor.
Türk zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina'nın geliştirdiği platformlar 20'den fazla ülkede kullanılıyor. NATO üyesi 2 ülke tarafından da tercih edilen araçların yeni ülkelerin kullanımına sunulmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.
Bu başarının arkasında araçların muharebe sahasındaki yüksek performansının yanı sıra özellikle yerli üreticilerle oluşturulan güçlü tedarik stratejisinin önemli payı bulunuyor.
Nurol Makina hayata geçirdiği tedarik zinciri stratejisi ile tasarım, üretim, kalite, planlama, tedarik, yardımcı sanayi değerlendirme ve geliştirme, ürün destek fonksiyonlarının tamamını bütünleştiren bir yapı oluşturdu.
Bu kapsamda, ürünü kaynağından tüketim noktasına proje ihtiyaçları doğrultusunda optimum zaman ve maliyette getiren etkili bir tedarik zinciri küresel anlamda müşteri beklentilerini karşılıyor.
Bunun beraberindeki stratejik planlamayla da uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla organizasyonel rekabet avantajı elde ediliyor.
Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi ile yenilikçi ürün ve çözüm geliştirme kabiliyeti dahilinde talep ve tedarik süreçleri arasındaki etkileşim arttırılarak entegrasyonun sağlanması, müşteri talebinin en uygun maliyetlerle ve en etkin biçimde karşılanması hedefleniyor.
Bu sayede daha yüksek müşteri memnuniyeti, lojistik maliyetlerin düşmesi, verimlilik ve kapasite artışı, teslimat performansında artış, tedarik çevrim süresinde azalış, üretimde devamlılık, pazardaki ani değişimlere karşı kazanılan direnç ve yerel/küresel risklerin etkisinin düşük olması, toplam maliyetlerde azalma ve tedarik zinciri yeteneğini geliştirme gibi kazanımlar elde ediliyor.
Nurol Makina söz konusu kazanımları elde edebilmek için "tedarik zinciri yetenek geliştirme stratejileri" uyguluyor. Birlikte çalışılan tedarikçiler teknoloji transferi ve stratejik işbirliktelikleriyle geliştiriliyor, yetkinlikleri artırılıyor. Kritik sorumluluklar üstelenen firmalara yönlendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan alanlarda altyapılar güçlendiriliyor ve yatırım kararları alınıyor.
Tedarik zinciri ile ilintili tüm faaliyetler izleniyor ve teknolojik gelişimler doğrultusunda hızlı uyarlamalar yapılıyor. Nurol Makina, Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde Türkiye'de 5 coğrafi bölge, 17 il ve 10 ülkeye yayılmış tedarikçi ağıyla sürdürülebilir ve verimli bir hizmet sunuyor.
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