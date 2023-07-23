Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesini, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Kaynak: SavunmaSanayiST.com