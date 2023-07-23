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Teknoloji-Bilişim
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Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

2023-07-23 20:57:07
Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

TUSAŞ tesislerinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk yurtdışı görevinin adresi şaşırttı.

#1
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uzun yılladır aktif olarak kullanılan Sikorsky S70 Black Hawk Helikopterleri, T70 adıyla TUSAŞ tesislerinde yerli olarak üretiliyor. TUSAŞ, kısa süre önce teslimatlarına başladığı T70 helikopterlerinden, toplamda 5 adet teslim etti.

#2
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Teslim edilen 5 helikopter; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kullanımlarına sunuldu. TUSAŞ, 2024 yılına kadar 38 adet helikopterin üretimini tamamlayacak.

#3
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki T70’in ilk yurtdışı görev yeri ise Yunanistan oldu. Yunanistan’daki orman yangınları nedeniyle Türkiye, 2 adet yangın söndürme uçağı ile 1 adet helikopterden oluşan görev gücünü, Yunanistan’a sevk etti. Sevk edilen helikopter ise Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki T70.

#4
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

İlk etapta 5 kullanıcı için 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri üretimi planlanıyordu. Ancak Türkiye’nin ABD’den aldığı 10 yıllık lisans hakkı, yakın gelecekte dolacak. Bu sebepten ötürü TUSAŞ, 2024 yılına kadar 38 adet helikopterin üretimini tamamlayacak. Geri kalan 71 helikopter için TUSAŞ, ABD’den lisans süresinin uzatılması için talepte bulundu.

#5
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

ABD Kongresi’nin onaylaması durumunda üretilecek helikopter sayısı, 109’a tamamlanacak. 109 adet helikopterden; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 22 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6 adet, Özel Kuvvetler Komutanlığı 11 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 30 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 20 adet ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 20 adet helikopteri teslim alması planlanıyordu.

#6
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Orman Genel Müdürlüğü, alacağı helikopterlerin 17’sinden vazgeçerek bunları TSK ve Jandarma’ya devretti. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü için üretilmesi planlanan 17 helikopterden 14’ü TSK’ya, 3 adedi de Jandarma Genel Komutanlığı’na aktarıldı.

#7
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 5 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

#8
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

109 adet üretilecek olan helikopterin kullanıcıları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü.

#9
Foto - Yerli helikopter T70’in ilk yurtdışı görevi şaşırttı

Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesini, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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