Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Türkiye’nin yeni yerli elektrikli otomobil sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri’nin yüzde 75 hissesini satın alarak otomotiv sektöründe dikkat çekici bir adım attı. Bu satın almayla birlikte, Türkiye’nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceği duyuruldu. Yeni tanıtılan modeller arasında, ailelere özel “VC3” hatchback modeli yer alıyor. Beş kapılı ve beş koltuklu bir yapıya sahip olan bu elektrikli otomobil A00 sınıfında konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiriyor. Akıllı teknolojilerinin yanında güçlü bir şarj alt yapısına ve menzile sahip olacak.