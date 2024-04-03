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Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

2024-04-03 02:10:09
Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Agrotech-Joyce işbirliği sonucu ortaya çıkan yeni yerli elektrikli otomobil modelleri tanıtılırken, en çok fiyatı dikkat çekti.

#1
Foto - Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Türkiye’nin yeni yerli elektrikli otomobil sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri’nin yüzde 75 hissesini satın alarak otomotiv sektöründe dikkat çekici bir adım attı. Bu satın almayla birlikte, Türkiye’nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceği duyuruldu. Yeni tanıtılan modeller arasında, ailelere özel “VC3” hatchback modeli yer alıyor. Beş kapılı ve beş koltuklu bir yapıya sahip olan bu elektrikli otomobil A00 sınıfında konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getiriyor. Akıllı teknolojilerinin yanında güçlü bir şarj alt yapısına ve menzile sahip olacak.

#2
Foto - Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Bir diğer model olan “EC5”, zekâ ve kaliteyi ön planda tutan akıllı bir butik araç olarak öne çıkıyor. Beş kapılı ve dört koltuklu bu model, A00 sınıfında zarif bir tasarıma sahip. Serinin sert SUV modeli “EX3”, dayanıklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Beş kapılı ve dört koltuklu bu A0 sınıfı araç, güvenli ve rahat bir sürüş sunmayı hedefliyor.

#3
Foto - Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Ekonomik ve paylaşımı teşvik eden son model olan üç kapılı ve dört koltuklu araç ise, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Bu yeni serinin teknik özelliklerine bakıldığında, tüm modellerin ön çekişli olduğu ve sabit hız oranlı şanzımana sahip oldukları görülüyor. Aracın uzunluğu 3500 mm, genişliği 1500 mm ve yüksekliği 1530 mm ölçülerinde. Dingil mesafesi 2360 mm olarak tasarlanmış ve 400V platformuna sahip. Sabit mıknatıslı senkron motor tipi kullanılarak 15/30 kW nominal güç üretilebiliyor. Batarya paketi olarak Lityum İyon kullanılan bu modellerde, bataryanın kapasitesi 15kWh. Aracın ağırlığı ise 805 kg.

#4
Foto - Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri tarafından geliştirilen bu yeni yerli elektrikli araçlar, 29 Ekim’de piyasaya sürülecek. Hatchback modeli 699 bin TL ve ticari modeli 1 milyon 199 bin TL fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ise Tekirdağ’da kurulacak.

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