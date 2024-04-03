Yerli elektrikli otomobil tanıtıldı! Togg'un yarı fiyatı

Ekonomik ve paylaşımı teşvik eden son model olan üç kapılı ve dört koltuklu araç ise, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Bu yeni serinin teknik özelliklerine bakıldığında, tüm modellerin ön çekişli olduğu ve sabit hız oranlı şanzımana sahip oldukları görülüyor. Aracın uzunluğu 3500 mm, genişliği 1500 mm ve yüksekliği 1530 mm ölçülerinde. Dingil mesafesi 2360 mm olarak tasarlanmış ve 400V platformuna sahip. Sabit mıknatıslı senkron motor tipi kullanılarak 15/30 kW nominal güç üretilebiliyor. Batarya paketi olarak Lityum İyon kullanılan bu modellerde, bataryanın kapasitesi 15kWh. Aracın ağırlığı ise 805 kg.