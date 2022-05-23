2022-05-23 08:20:43 Yerin tam 190 metre altında… Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geliyorlar
Denizli'de 'Yeraltı Pamukkale'si olarak bilinen ve yapılan düzenlemelerle 2002 yılında turizme açılan 2 milyon yıllık Kaklık Mağarası, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suyuyla, cilt hastalıklarına şifa arayanların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaklık Mağarası, turizm sezonunda meraklılarını bekliyor.