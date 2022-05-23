Yerin tam 190 metre altında… Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geliyorlar

“İlk defa geliyoruz, çok güzel bir yer” Çardak Havaalanına dönüşü Kaklık Mağarasını ziyaret ettiklerini anlatan Volkan Koç, “Bu mağarayı görmeye İstanbul’dan geliyoruz. Havaalanı dönüşünde buraya uğradık. Fakat çok daha önceden görülmesi gereken bir yer. Burada çok fazla tanıdığım mağara yok. Ama gördüğüm en güzel mağara olduğunu diyebilirim. Çünkü bu mağara diğerlerinden farklı bir mağaradır. Suyun berrak olması ve manzarası muhteşem. Pamukkale travertenlerin yer altısı gibi olmuş. Çok güzel bir yer ve herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.