  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan’la ilgili şaşırtan karar Lisanssız kurulu güç 25 gigavatı aştı Elektriğin yüzde 88’i yenilenebilir enerjiden 50’den fazla Kongre üyesine ziyaret Türk lobisinden F-35 baskını Bir anda füze gibi fırlamıştı! Altında 8 bin 400 lira depremi Türkiye F-15'leri tespit etti! Arap albay sessizliğini bozdu: Ankara kışkırtılıyor Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü “Bu işte kral biziz” diyen ülkeler bile hayran kaldı! Türkiye, CTech AquaARX ile insansız deniz araçlarında çağ atladı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okul zili çalmadan servis zam geldi!

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde ücretlere yüzde 35 ekleme yapılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin eğitim masrafları telaşı başladı. Kırtasiye, kıyafet ve diğer okul giderlerinin yanı sıra ailelerin bütçesini en fazla zorlayan kalemlerden biri olan okul servis ücretleri de zamlandı. İstanbul’da yeni eğitim öğretim dönemi için servis ücretlerine yüzde 10 artış yapıldı.

#1
Foto - Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Yeni tarifeyle birlikte servis ücretleri özellikle uzun mesafelerde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yıllık ücret bazı mesafelerde 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde maliyet daha da artacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93 bin 610 liraya çıktı.

#2
Foto - Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Rehber personel için yüzde 35 ilave ücret İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.

#3
Foto - Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Sınar ayrıca ilerleyen dönemde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması halinde servis ücretleri için yeniden zam talebinde bulunabileceklerini söyledi. Veliler yeni ücretlere tepki gösterirken, servisçiler ise mevcut fiyatların maliyetler karşısında düşük kaldığını savunuyor.

#4
Foto - Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Tarife dışında ücret alınamayacak Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.

#5
Foto - Okul zili çalmadan servis zam geldi!

Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. Kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Gündem

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında

Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanl..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 65. duruşması sona erdi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar..
Skandalın boyutu dudak uçuklattı! Adanın yarısı Kuriş ailesinin çıktı
Gündem

Skandalın boyutu dudak uçuklattı! Adanın yarısı Kuriş ailesinin çıktı

Kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen yapılanmanın lideri olan ve ‘kara para aklama’, ‘dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütü kurma’ suçlamalar..
Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ..
Alçak Kushner ve katil Netanyahu el sıkıştı: Gazze için barış maskeli hain anlaşma
Dünya

Alçak Kushner ve katil Netanyahu el sıkıştı: Gazze için barış maskeli hain anlaşma

Siyonist çete ve küresel hamileri, Gazze’yi tamamen dirençsiz bırakıp işgali kalıcı kılacak yeni tuzağı devreye soktu. Katil Netanyahu ve kü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23