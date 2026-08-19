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Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

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Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Karadeniz'de tansiyon artmaya devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı tedariki sonrası o ülkeyi tehdit etti.

#1
Foto - Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Lavrov, İngiltere’nin Rusya topraklarına yönelik saldırılara doğrudan katılmasının Moskova tarafından Ukrayna’daki savaşa katılım olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Interfax’ın aktardığı açıklama, The Times gazetesinin İngiliz yapımı dronların ilk kez Rusya’nın iç kesimlerine yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanıldığını bildirmesinin ardından geldi.

#2
Foto - Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Lavrov, İngiliz yapımı füzelerin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasını Moskova’nın “savaşa katılım” olarak değerlendirebileceğini, bunun da “tüm sonuçlarıyla” karşılık bulabileceğini söyledi.

#3
Foto - Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, haberin ardından İngiltere’yi Ukrayna’ya İHA tedarik etmesi nedeniyle “sonuçları” olacağı konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise salı günü ülkesinin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı mücadelesinde “yüzde 100” desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

#4
Foto - Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Moskova daha önce de İngiliz uzmanların Rusya topraklarına yönelik saldırılara dahil olduğunu öne sürmüş, İngiltere’nin rolünün verilecek yanıtta dikkate alınacağını açıklamıştı.

#5
Foto - Rusya'dan şok tehdit: Ukrayna'ya İHA verdiniz! Sonuçlarına katlanacaksınız

Açıklama, Ukrayna’nın ilk kez İngiliz şirketleri tarafından üretilen dronları Rusya’nın iç kesimlerindeki hedeflere yönelik saldırılarda kullandığı yönündeki haberlerin ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Londra’nın Kiev’e desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.

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