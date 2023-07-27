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Siyaset
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Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

2023-07-27 11:17:48
Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

ASAL Araştırma, Ankara'daki son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

#1
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

2 bin 74 kişinin katıldığı ankette birinci sırada yüzde 33.7'yle AK Parti yer alırken, onu yüzde 32.3 ile CHP takip etti.

#2
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 9.5'u MHP, yüzde 8.1'i İYİ Parti derken, HDP/YSP'nin oyu yüzde 4.9'da kaldı. Diğer partileri tercih ettiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 6.5 oldu. İşte sonuçlar...

#3
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

AK Parti: Yüzde 33.7

#4
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

CHP: Yüzde 32.3

#5
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

MHP: Yüzde 9.5

#6
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

İYİ Parti: Yüzde 8.1

#7
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

HDP/YSP: Yüzde 4.9

#8
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

Zafer Partisi: Yüzde 2.2

#9
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

Yeniden Refah: Yüzde 1.8

#10
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

TİP: Yüzde 1.0

#11
Foto - Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi

Diğer Parti: Yüzde 6.5

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