2023-07-27 11:17:48 Yerel seçim yaklaşıyor! İşte parti parti son seçim anketi
ASAL Araştırma, Ankara'daki son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.
ASAL Araştırma, Ankara'daki son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.
2 bin 74 kişinin katıldığı ankette birinci sırada yüzde 33.7'yle AK Parti yer alırken, onu yüzde 32.3 ile CHP takip etti.
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 9.5'u MHP, yüzde 8.1'i İYİ Parti derken, HDP/YSP'nin oyu yüzde 4.9'da kaldı. Diğer partileri tercih ettiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 6.5 oldu. İşte sonuçlar...
AK Parti: Yüzde 33.7
CHP: Yüzde 32.3
MHP: Yüzde 9.5
İYİ Parti: Yüzde 8.1
HDP/YSP: Yüzde 4.9
Zafer Partisi: Yüzde 2.2
Yeniden Refah: Yüzde 1.8
TİP: Yüzde 1.0
Diğer Parti: Yüzde 6.5
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