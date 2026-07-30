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Ekonomi
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Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

Arapların Türkiye'den konut alımı sert bir şekilde düşerken o ülkeden 2,3 milyar dolarlık konut yatırımı geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

Rus vatandaşlarının Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları, yabancılara yönelik kuralların son yıllarda sıkılaştırılmasına rağmen hız kesmiyor. Verilere göre Rus yatırımcıların Türkiye'deki konut alımlarının toplam değeri 2,3 milyar dolara ulaştı. Yatırım kararlarında yüksek kira getirisi ve Türk vatandaşlığına geçiş imkânı öne çıkıyor.

#2
Foto - Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

2025 yılında Türkiye genelinde 1,6 milyon gayrimenkul satışı yapılırken toplam işlem hacmi 182 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Rus vatandaşları 21 bin 534 konut satın aldı. Uzmanlar, bazı bölgelerde yüzde 35 ila 50'ye ulaşan kira getirilerinin talebi canlı tuttuğunu belirtiyor. En az 400 bin dolar değerinde konut alan yabancılar ise yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvurabiliyor.

#3
Foto - Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

Yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği şehir İstanbul oldu. Türkiye'deki tüm işlemlerin yüzde 16'sı bu kentte gerçekleşirken, Beşiktaş, Sarıyer, Maslak, Bomonti, Nişantaşı ve Kadıköy en çok tercih edilen bölgeler arasında yer aldı.

#4
Foto - Araplar bıraktı, onlar başladı: Tamı tamına 2,3 milyar dolarlık Türkiye kararı

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik gelişmeler ve mevzuat değişikliklerinin yatırımın getirisini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye son dört yılda bazı bölgelerde konut alımıyla ikamet iznini sınırlandırıp yatırım yoluyla vatandaşlık programındaki denetimleri artırsa da Rus yatırımcıların ilgisi güçlü şekilde devam ediyor.

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