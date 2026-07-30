Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

EREN KAÇIKÇI KİMDİR? Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu, aslen Tokatlı'ydı. Asker bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olan Kaşıkçı, çocukluğunu Türkiye'nin çeşitli illerinde geçirdi. Turizm ve otelcilik eğitimi aldı, profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki otellerde başladı. Bir dönem Çanakkale Gökçeada'da bir otelde başşef olarak çalıştı. 2021'de MasterChef Türkiye'ye Gökçeada'dan katılan Kaşıkçı, yaratıcı menüleri ve istikrarlı performansıyla şampiyon oldu. Yarışma sonrası İstanbul'a yerleşerek 'Kızıl Sakal Sandviç & Burger' markasını kurdu; Kadıköy'de başlayan restorancılık işini büyütüyordu. Son dönemde Pendik Kurtköy'de yeni bir şube için yoğun hazırlık içindeydi. Evli ve Maya adında bir kızı olan Kaşıkçı, eşi ve kızının olay sırasında Gökçeada'da olduğu öğrenildi.