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Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

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Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

Evinde hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ilk bulgular belli oldu. İlk değerlendirmenin kalp krizi yönünde olduğu belirtilirken, ünlü şefin son anlarına ilişkin ortaya çıkan detay sevenlerini derinden üzdü.

#1
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmesi sevenlerini derinden üzdü. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla ulaşılan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ilk incelemede kalp krizi ihtimali üzerinde duruldu. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı otopsi raporuyla netlik kazanacağı bildirildi.

#2
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

MasterChef Türkiye’de 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü, yakınlarını ve gastronomi camiasını yasa boğdu.

#3
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Kaşıkçı'dan bir süredir haber alamayan yakınının ihbarıyla ortaya çıktı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde yaptığı incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi sonrası cenaze ailesine teslim edildi.

#4
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

SON ANLAR DETAYI YÜREK BURKTU Evdeki ilk incelemelerde dikkat çeken ve yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın elinin başucundaki komodinde bulunan ilaçlara doğru uzanmış halde olduğu belirlendi.

#5
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

İLK İZLENİM: ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ Ortağı Mikail Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin ilk izleniminin kalp krizi yönünde olduğunu ancak kesin sonucun Adli Tıp raporuyla netleşeceğini belirtti. Henüz resmi bir ölüm nedeni açıklaması yapılmadı. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

#6
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

KIZIYLA FOTOĞRAFLARI DUYGULANDIRDI Genç yaşındaki ani ölümü tüm sevenlerini derinden üzerken Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabında kızıyla olan fotoğrafları da duygulandırdı. Babalar Günü'ne ait fotoğrafa Kaşıkçı'nın kızı için "Mayam" notu yazdığı görüldü.

#7
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

CENAZE PROGRAMI Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak. MasterChef jüri üyeleri ve eski yarışmacılar, Kaşıkçı için veda mesajları yayımladı. Sevenleri ve gastronomi dünyası, başarılı şefin ani kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşıyor.

#8
Foto - Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden detay: İlk değerlendirme ortaya çıktı

EREN KAÇIKÇI KİMDİR? Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu, aslen Tokatlı'ydı. Asker bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olan Kaşıkçı, çocukluğunu Türkiye'nin çeşitli illerinde geçirdi. Turizm ve otelcilik eğitimi aldı, profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki otellerde başladı. Bir dönem Çanakkale Gökçeada'da bir otelde başşef olarak çalıştı. 2021'de MasterChef Türkiye'ye Gökçeada'dan katılan Kaşıkçı, yaratıcı menüleri ve istikrarlı performansıyla şampiyon oldu. Yarışma sonrası İstanbul'a yerleşerek 'Kızıl Sakal Sandviç & Burger' markasını kurdu; Kadıköy'de başlayan restorancılık işini büyütüyordu. Son dönemde Pendik Kurtköy'de yeni bir şube için yoğun hazırlık içindeydi. Evli ve Maya adında bir kızı olan Kaşıkçı, eşi ve kızının olay sırasında Gökçeada'da olduğu öğrenildi.

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