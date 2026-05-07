SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yeraltında büyük arama: Petrol için 2300 metre derine iniliyor, müjde yakın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeraltında büyük arama: Petrol için 2300 metre derine iniliyor, müjde yakın

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Siirt'te heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesi sınırları içinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Kurtalan ilçesinde Gerçi köyü sınırları içinde AR/TPO/K/777 ruhsat numaralı sahada, Çalıdüzü-5 tespit kuyusunda petrol aranacak. 

Toplam 495.600 m2’lik alanda gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 32 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında yaklaşık 2.300 metre derinlikte patlayıcı ile patlatma yapılacak.

Sondaj çalışması ile üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek. 

ENERJİ GÜNLÜĞÜ

