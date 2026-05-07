Devreye girdi! Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Şimdi o isme gözünü dikti...
Menajeri İstanbul'a gelen Mario Lemina indirim yapıp bir sezon daha Galatasaray'da kalmayı önerdi. Red cevabı aldı. Amedspor'la görüşmeleri ise sürüyor.
Mauro Icardi gibi adı Amedspor'la anılan Mario Lemina, Samsunspor maçından sonra bir sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle Galatasaray'daki son iki maçına hazırlanan Gabonlu oyuncu bu hafta boyunca hiç bir idmanda takımla çalışmadı. Antalyaspor maçında da fotma giymesi beklenmiyor.
Bu arada gelen bilgilere göre Lemina'nın menajeri hafta içinde İstanbul'a geldi. Bir sezon daha Galatasaray'da devam etmeyi ve maaşında indirim yapmayı teklif etti. Ancak olumsuz yanıt verildi.
Lemina, Türkiye'de kalmak istiyor. Özellikle İstanbul'da yaşama tarafarı. Amedspor dışında İstanbul'dan birkaç takımla da görüşme ihtimali üzerinde duruluyor.
Lemina'nın Amedspor'a evet demek için İstanbul'da yaşayıp haftada 3 gün takım idmanı için Diyarbakır'a gitmeyi teklif ettiği iddiası net şekilde yalanlandı.
