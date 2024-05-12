2024-05-12 13:22:17 Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...
Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Seçim öncesi Sadettin Saran adaylıktan çekilirken Ali Koç, yeniden başkanlık yarışına girmeye karar verdi. Aziz Yıldırım'ın başkanlık kararı merak edilirken bir yandan da önümüzdeki sezonun çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe kulislerinde adı geçen ilk aday ise Jose Mourinho. İşte detaylar...