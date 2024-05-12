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Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

2024-05-12 13:22:17
Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Seçim öncesi Sadettin Saran adaylıktan çekilirken Ali Koç, yeniden başkanlık yarışına girmeye karar verdi. Aziz Yıldırım'ın başkanlık kararı merak edilirken bir yandan da önümüzdeki sezonun çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe kulislerinde adı geçen ilk aday ise Jose Mourinho. İşte detaylar...

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#1
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala zirveden 6 puan uzakta kalan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Bir süredir adaylığı belirsiz olan Ali Koç, Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Ayrıca Sadettin Saran da Fenerbahçe başkan adaylığından çekilme yönünde karar verdi.

#3
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Bu sürecin öncesinde Saran'ın, menajer Jorge Mendes ve Jose Mourinho ile görüştüğü ortaya çıktı. Ali Koç da Jorge Mendes ile iletişime geçerek dünyaca ünlü Portekizli hocanın gelecek planlarıyla ilgili bilgiler aldı.

#4
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Adaylık görüşmesinde ikilinin bu konuda da karşılıklı fikir alış verişi yaptığı ifade ediliyor...

#5
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Mevcut hoca İsmail Kartal ise özellikle sezonun son bölümündeki form düşüklüğü, yabancı futbolcularla yaşanan kopukluk ve iletişim konularında yaşanan sorunlar nedeniyle hiçbir planda yer almıyor.

#6
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Saran'ın geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile FaceTime aracılığıyla 23 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu görüşmede Portekizli çalıştırıcının şartları soruldu.

#7
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Mourinho’nun kendisi için 12, ekibi için de 3 milyon euro olmak üzere 15 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu iddia edildi.

#8
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Son olarak Roma’da görev yapan ve adı birçok dev kulüple anılmasına rağmen herhangi bir takımla anlaşmayan Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini açıklamıştı.

#9
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Daily Mail'e göre 6 kez kovulan Mourinho'nun kazandığı tazminatlar: -Chelsea 2007'de kovduğunda 22,5 milyon dolar, 2015'te kovduğunda ise 10,5 milyon dolar tazminat ödedi.

#10
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

-2013 yılında Real Madrid kovduğunda 21,5 milyon dolar tazminat ödedi. -En büyük tazminatı ise 2018'de Manchester United'dan kaptı. Portekizli ayrıldığında 25 milyon dolar'ı cebine koydu.

#11
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

-17 ay boyunca kaldığı Tottenham'dan ayrıldığı dönemin tazminatı 19 milyon dolar oldu. -Roma tarafından kovulduğunda ise 3,7 milyon dolar cebine kaldı.

#12
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Jose Mourinho, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelerek THY'nin reklam filmi çekimlerine katıldı. Portekizli hoca daha sonra ülkesine döndü, reklam filmi ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

#13
Foto - Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Filmde THY’nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor ve THY’nin Business Class mutfağının gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

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